Los cargadores portátiles se convirtieron en el mejor aliado de los viajeros por proporcionar carga en cualquier momento y en cualquier lugar. Sin embargo, cada vez más aerolíneas prohíben su transporte tanto en el equipaje de mano como en el de bodega. Si bien la decisión dependerá de cada empresa, se aconseja revisar bien las prohibiciones de cada compañía. La aerolínea Emiratos Árabes Unidos informó que los pasajeros solo podrán trasladar baterías externas de hasta 100 vatios por hora. Su uso estará restringido durante el vuelo. “Los cargadores portátiles no pueden utilizarse en la cabina del avión, ni para cargar dispositivos desde el cargador portátil, ni para recargarlos utilizando la fuente de alimentación del avión”, detallaron. En la misma línea, no se podrá colocarlos en los compartimientos superiores de cabina, deberán ir en el bolsillo del asiento en el equipaje de mano bajo el mismo. Por su parte, la empresa Ryanair permite llevar hasta 15 dispositivos electrónicos personales y un total de 20 baterías de litio (no podrán superar los 100 vatios por hora). “No se permiten dispositivos ni baterías de más de 100 Wh en la cabina ni en la bodega”, explican. A su vez, las unidades deberán ir protegidas individualmente para evitar cortocircuitos o con cinta. Este será el único caso en donde se podrán usarlas durante el vuelo, exceptuando el despegue y el aterrizaje. La página oficial de Aerolíneas Argentinas explica que cada pasajero podrá llevar un cargador portátil con una potencia máxima de 100 Wh, pero queda prohibido su uso a bordo. En la misma línea, “deben protegerse individualmente para evitar cortocircuitos, aislando los conectores externos”. Deberán ser transportados en el equipaje personal, como mochila o cartera, y deberán ir debajo del asiento o en el bolsillo del mismo.