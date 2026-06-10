Con el auge de las billeteras virtuales y las transferencias a través de aplicaciones bancarias, cada vez más personas evitan ir a los cajeros automáticos. Sin embargo, la extracción de dinero en efectivo sigue siendo una de las alternativas más elegidas.

Como esta constante permanece instalada en la lógica de consumo de los usuarios, hay una interrogante que inevitablemente surge: ¿cuál es el límite de extracción?

Si bien el Banco Central de la República Argentina establece lineamientos generales, estos topes varían entre las propias entidades y también según el perfil del cliente.

En muchos casos, los límites pueden ampliarse desde el homebanking o desde la aplicación oficial de cada banco. En general, estos montos aplican tanto para cajeros automáticos de la entidad de la que la persona es cliente como para las redes compartidas. No obstante, en algunas situaciones el tope de extracción puede ser inferior si se utiliza una terminal de otro banco.

Límite de extracción por cajeros automáticos en cada banco en junio 2026

Con la salida de billetes de mayor denominación y la desaceleración de la inflación, la mayoría de los bancos actualizó los límites de extracción por última vez a principios de año, aunque no se descarta que lo vuelvan a hacer en breve. De momento, estos son los topes vigentes en junio 2026 de las principales entidades:

Banco Nación : hasta $ 500.000 por día con la posibilidad de ampliarlo hasta $1.000.000 desde la plataforma BNA+ según el perfil del cliente.

Banco Provincia : hasta $ 400.000. Permite ampliar ese límite a través de BIP u otros canales digitales de la entidad.

Banco Ciudad: retiro de $ 800.000. El límite se puede ampliar a $ 1.200.000.

Banco Galicia : hasta $ 400.000 por día y un total de $ 2.4 millones en cajeros propios. Si se usa una terminal de otra red, el tope cae a $60.000 diarios.

ICBC : 600.000 o $800.000 por día de acuerdo al nivel de tarjeta. En cajeros de otra red, también baja a $ 60.000.

BBVA : uno de los límites de extracción más altos, con $ 2.1 millones, de acuerdo con el perfil del cliente.

Banco Macro : límite de extracción diario de $ 1.000.000.

Banco Santander : límite de extracción diario de hasta $ 1.000.000 por día que puede ampliarse hasta $ 1.700.000 para los clientes de perfiles superiores.

Banco Patagonia : los topes oscilan entre $ 500.000 y $ 800.000, dependiendo del segmento al que pertenezca el cliente.

Banco Credicoop: uno de los límites más acotados. Ronda entre $ 170.000 y $ 400.000, según el producto contratado y el perfil del usuario.

Los usuarios que necesiten retirar sumas mayores a las disponibles por los cajeros deben hacerlo por ventanilla en las sucursales. En casos de sumas muy abultadas, hay bancos que piden un aviso previo para tener el dinero disponible.

Cuál es la comisión por usar un cajero automático

El Banco Central habilitó a los bancos a cobrar comisiones que llegan hasta los $5.000 por el uso de sus cajeros automáticos por parte de aquellos que no son clientes de esa entidad.

Cuando el usuario extrae dinero de un cajero que no es de su banco pero opera dentro de la misma red (Link o Banelco), los costos pueden variar considerablemente. Estos montos funcionan como tarifas fijas, lo que significa que se cobrarán igual sin importar cuánto dinero se extraiga.

Estas son las comisiones de cada entidad para los no clientes, pero operan en la misma red:

Banco Nación : $ 2.292,95

Banco Provincia : $ 3.900

Banco Ciudad : $ 2.176

Banco Macro : $ 1.869,45

Santander : $ 3.125

Brubank : $ 2.500

Credicoop : $2.758,80

BBVA : $ 2.700

Naranja X: $ 3.025

Ualá : $ 3.500

Banco Galicia: $ 5.000

Los costos son aún mayores si se utilizan cajeros de otro banco y que además operan otra red:

Banco Nación : $ 2.860,44

Banco Provincia : $ 4.500

Credicoop : $ 3.194,40

Galicia : $ 5.000

Santander : $ 3.125

Ualá: $ 3.500

¿Quiénes están exentos de pagar comisiones al extraer efectivo?

No todas las personas están alcanzadas por el pago de comisiones al momento de retirar efectivos de los cajeros automáticos. Entre los grupos exentos se encuentran: