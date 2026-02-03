El Gobierno nacional eliminó por decreto un conjunto de materias y contenidos de las escuelas argentinas. El Decreto fue publicado a mediados del año pasado, afecta a todos los colegios a nivel nacional e incidirá durante el ciclo lectivo 2026.

Qué materias eliminaron en las escuelas argentinas

Mediante el decreto se eliminó el artículo 3° de la Ley 27.234 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214, por lo que las siguientes materias dejarán de ser obligatorias:

Educación vial : se derogaron los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214. Esto elimina la obligatoriedad de dictar cursos, formaciones y contenidos específicos sobre educación vial en las escuelas de todo el país.

Prevención y erradicación de la violencia de género: se eliminó el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la jornada anual obligatoria “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en todos los niveles educativos (primaria, secundaria y terciaria).

Las jornadas educativas de estos cursos no serán más obligatorias a nivel nacional. La responsabilidad quedará a cargo de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que podrán decidir si las implementan o no por iniciativa propia.

Por qué eliminaron materias de las escuelas

En caso de la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”, desde el Gobierno argumentaron que no era responsabilidad del Estado organizar estos talleres, por lo que cada jurisdicción decidirá si sigue aplicando estos espacios.

En la misma línea, según el documento, el Observatorio de la Educación Vial también fue dado de baja. Las autoridades remarcaron que, con la existencia del Consejo Federal de Seguridad Vial se producía una “superposición de funciones”.

En este contexto, desde el Ejecutivo subrayaron que los cambios permitirán “mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común”.

Cuándo comienzan las clases, provincia por provincia

El calendario escolar indica que cada provincia comenzará las clases en las siguientes fechas:

Buenos Aires: 2 de marzo

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 25 de febrero

Catamarca: 2 de marzo

Chaco: 2 de marzo

Chubut: 23 de febrero

Córdoba: 2 de marzo

Corrientes: 2 de marzo

Entre Ríos: 2 de marzo

Formosa: 2 de marzo

Jujuy: 23 de febrero

La Pampa: 2 de marzo

La Rioja: 2 de marzo

Mendoza: 25 de febrero

Misiones: 2 de marzo

Neuquén: 25 de febrero