Atrasaron la vuelta a clases: el Gobierno confirmó la fecha de inicio en las provincias afectadas. Foto: Archivo

El Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Educación, dio a conocer el Calendario Escolar Nacional 2026, que detalla las fechas principales del ciclo lectivo para las 24 jurisdicciones del país: comienzo de las clases, período de vacaciones de invierno y finalización del año escolar.

En esta ocasión, se asegura el cumplimiento de 190 días efectivos de clase, conforme a la legislación actual. Sin embargo, hay provincias en donde se atrasó la fecha de inicio .

escuelas padres colegios

¿Cuándo empiezan las clases en 2026, provincia por provincia?

Buenos Aires: inicio: 2 de marzo. Vacaciones de invierno: del 20 al 31 de julio. Finalización: 22 de diciembre.

Ciudad de Buenos Aires: inicio: 25 de febrero. Vacaciones de invierno: del 20 al 31 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Catamarca: inicio: 2 de marzo. Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Chaco: inicio: 2 de marzo. Vacaciones de invierno: del 20 al 31 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Chubu: inicio: 23 de febrero. Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Córdoba: inicio: 2 de marzo. Vacaciones de invierno: del 6 al 17 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Corrientes: inicio: 2 de marzo. Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Entre Ríos: inicio: 2 de marzo. Vacaciones de invierno: del 6 al 17 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Formosa: inicio: 2 de marzo. Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio. Finalización: 17 de diciembre.

Jujuy: inicio: 23 de febrero. Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

La Pampa: inicio: 2 de marzo. Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio. Finalización: 23 de diciembre.

La Rioja: inicio: 2 de marzo. Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Mendoza: inicio: 25 de febrero. Vacaciones de invierno: del 6 al 17 de julio. Finalización: 22 de diciembre.

Misiones: inicio: 2 de marzo. Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Neuquén: inicio: 25 de febrero. Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Río Negro: inicio: 2 de marzo. Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Salta: inicio: 2 de marzo. Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

San Juan: inicio: 2 de marzo. Vacaciones de invierno: del 6 al 17 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

San Luis: inicio: 23 de febrero. Vacaciones de invierno: del 6 al 17 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Santa Cruz: inicio: 25 de febrero. Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Santa Fe: inicio: 2 de marzo. Vacaciones de invierno: del 6 al 17 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Santiago del Estero: inicio: 18 de febrero. Vacaciones de invierno: del 20 al 31 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Tierra del Fuego: inicio: 24 de febrero. Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Tucumán: inicio: 2 de marzo. Vacaciones de invierno: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

¿Dónde atrasaron el comienzo de las clases?

Varias provincias argentinas decidieron postergar el arranque del ciclo lectivo 2026 en comparación con el año anterior. De esta forma, la mayoría estableció el inicio de las clases durante marzo de 2026, lo que representa un retraso respecto al 2025, cuando diversas jurisdicciones habían comenzado a finales de febrero.

Una de las provincias afectadas será Buenos Aires, en donde pasaron la fecha del 1 al 5 de marzo. Posteriormente se sumaron Catamarca, La Rioja, Misiones, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, todas con un inicio más tardío.