ARCA publicó la Resolución General 5791/2025, que introduce cambios puntuales pero relevantes en el sistema que regula el impuesto indirecto sobre apuestas online.

La nueva norma modifica la RG 5228 y busca ordenar cuándo se aplica la percepción, cómo se administra el Registro de operadores autorizados, y qué pasa con las casas del exterior o no registradas.

En simple: no aparece un impuesto nuevo, pero sí cambia el “cómo” y el “desde cuándo” se cobra, y se refuerzan reglas para operadores y medios de pago.

Qué es el impuesto indirecto a las apuestas online

El impuesto indirecto sobre apuestas online es un tributo vigente en Argentina que grava las jugadas realizadas en plataformas digitales de apuestas y juegos de azar.

Se cobra mediante un mecanismo de percepción:

la casa de apuestas o el intermediario de pago retiene un porcentaje ,

y luego lo ingresa al fisco.

Apuesta deportiva

La lógica es simple: que el impuesto se cobre en el momento en que se realiza la apuesta o el depósito, sin que el usuario tenga que hacer trámites extra.

Por qué ARCA actualiza el régimen

Según la resolución, el cambio apunta a que el régimen sea más ordenado y previsible. Principalmente porque:

había dudas sobre desde qué momento se aplicaban las alícuotas nuevas ,

no existía un plazo explícito para que ARCA apruebe o rechace inscripciones en el Registro,

y era necesario fortalecer la actualización de listados de operadores, sobre todo del exterior.

Qué cambia para los apostadores

Estos son los puntos prácticos que te afectan como usuario:

Se define desde cuándo rige una alícuota nueva. A partir de ahora, la alícuota de percepción que figure en el certificado del operador empieza a aplicarse desde el primer día de la quincena siguiente a su emisión. Esto evita cambios “de un día para el otro” y le da margen a las plataformas para ajustar sistemas.

La lista oficial de casas autorizadas será actualizada periódicamente. ARCA confirma que el Registro de operadores habilitados se va a publicar con más detalle (CUIT, dominios, alícuota, vigencia, jurisdicción) y se actualizará de forma periódica.¿Por qué importa? Porque de esa lista depende qué percepción te cobran.

Más control sobre plataformas del exterior. Se refuerza un listado específico de operadores online del exterior , que estará disponible para intermediarios de pago y se actualizará regularmente. Si apostás en una casa extranjera incluida en esa nómina, la percepción corresponde igual .

Apostar en plataformas no registradas puede implicar mayor retención. Si la casa no está autorizada o no figura en el Registro, no puede acceder a alícuota reducida. En la práctica, eso puede traducirse en percepciones más altas o mayores controles sobre tus movimientos.

Qué cambia para las empresas de apuestas online

Para operadores locales y extranjeros, la RG 5791/2025 suma nuevas reglas:

ARCA tiene 60 días para resolver una inscripción. La solicitud de alta en el Registro deberá resolverse en 60 días corridos . El plazo corre desde el día siguiente a que el organismo regulador provincial valide la licencia (o desde la solicitud si fue posterior).

El plazo se frena si ARCA pide más documentación. Si ARCA solicita información adicional, el conteo se suspende hasta que el operador entregue todo.

Obligación de informar licencias y dominios. Los reguladores deben cargar en el sistema:

cambios o revocaciones de licencia, dominios habilitados (sitios web y variantes autorizadas).Esto impacta en el control de plataformas espejo o nuevas URLs.

Controles periódicos para seguir en el Registro. ARCA controlará que los operadores sigan cumpliendo requisitos y revisará cada año las condiciones que permiten mantener la alícuota reducida (por ejemplo, sostener ciertos niveles de empleo formal).

Nueva ventana para apelar decisiones. Si se rechaza una inscripción, se baja un operador o se impone otra alícuota, hay 15 días corridos para presentar disconformidad por Clave Fiscal.

Cómo afecta a las apuestas desde ahora