ARCA publicó la Resolución General 5791/2025, que introduce cambios puntuales pero relevantes en el sistema que regula el impuesto indirecto sobre apuestas online.
La nueva norma modifica la RG 5228 y busca ordenar cuándo se aplica la percepción, cómo se administra el Registro de operadores autorizados, y qué pasa con las casas del exterior o no registradas.
En simple: no aparece un impuesto nuevo, pero sí cambia el “cómo” y el “desde cuándo” se cobra, y se refuerzan reglas para operadores y medios de pago.
Qué es el impuesto indirecto a las apuestas online
El impuesto indirecto sobre apuestas online es un tributo vigente en Argentina que grava las jugadas realizadas en plataformas digitales de apuestas y juegos de azar.
Se cobra mediante un mecanismo de percepción:
- la casa de apuestas o el intermediario de pago retiene un porcentaje,
- y luego lo ingresa al fisco.
La lógica es simple: que el impuesto se cobre en el momento en que se realiza la apuesta o el depósito, sin que el usuario tenga que hacer trámites extra.
Por qué ARCA actualiza el régimen
Según la resolución, el cambio apunta a que el régimen sea más ordenado y previsible. Principalmente porque:
- había dudas sobre desde qué momento se aplicaban las alícuotas nuevas,
- no existía un plazo explícito para que ARCA apruebe o rechace inscripciones en el Registro,
- y era necesario fortalecer la actualización de listados de operadores, sobre todo del exterior.
Qué cambia para los apostadores
Estos son los puntos prácticos que te afectan como usuario:
- Se define desde cuándo rige una alícuota nueva. A partir de ahora, la alícuota de percepción que figure en el certificado del operador empieza a aplicarse desde el primer día de la quincena siguiente a su emisión. Esto evita cambios “de un día para el otro” y le da margen a las plataformas para ajustar sistemas.
- La lista oficial de casas autorizadas será actualizada periódicamente. ARCA confirma que el Registro de operadores habilitados se va a publicar con más detalle (CUIT, dominios, alícuota, vigencia, jurisdicción) y se actualizará de forma periódica.¿Por qué importa? Porque de esa lista depende qué percepción te cobran.
- Más control sobre plataformas del exterior. Se refuerza un listado específico de operadores online del exterior, que estará disponible para intermediarios de pago y se actualizará regularmente. Si apostás en una casa extranjera incluida en esa nómina, la percepción corresponde igual.
- Apostar en plataformas no registradas puede implicar mayor retención. Si la casa no está autorizada o no figura en el Registro, no puede acceder a alícuota reducida. En la práctica, eso puede traducirse en percepciones más altas o mayores controles sobre tus movimientos.
Qué cambia para las empresas de apuestas online
Para operadores locales y extranjeros, la RG 5791/2025 suma nuevas reglas:
- ARCA tiene 60 días para resolver una inscripción. La solicitud de alta en el Registro deberá resolverse en 60 días corridos. El plazo corre desde el día siguiente a que el organismo regulador provincial valide la licencia (o desde la solicitud si fue posterior).
- El plazo se frena si ARCA pide más documentación. Si ARCA solicita información adicional, el conteo se suspende hasta que el operador entregue todo.
- Obligación de informar licencias y dominios. Los reguladores deben cargar en el sistema:
- cambios o revocaciones de licencia,
- dominios habilitados (sitios web y variantes autorizadas).Esto impacta en el control de plataformas espejo o nuevas URLs.
- Controles periódicos para seguir en el Registro. ARCA controlará que los operadores sigan cumpliendo requisitos y revisará cada año las condiciones que permiten mantener la alícuota reducida (por ejemplo, sostener ciertos niveles de empleo formal).
- Nueva ventana para apelar decisiones. Si se rechaza una inscripción, se baja un operador o se impone otra alícuota, hay 15 días corridos para presentar disconformidad por Clave Fiscal.
Cómo afecta a las apuestas desde ahora
- Si usás casas registradas: no cambia algo de inmediato, pero sí mejora la previsibilidad: las alícuotas nuevas no se aplican al instante, sino desde la quincena siguiente.
- Si apostás en casas no registradas o del exterior: el impacto puede ser mayor porque la lista oficial se actualizará más seguido. Si una plataforma queda fuera del Registro o entra a la nómina del exterior, podés empezar a pagar más percepción o quedar bajo mayor control fiscal.