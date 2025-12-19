El Gobierno, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, anunció la actualización de uno de sus principales emblemas nacionales. La medida busca fortalecer la imagen internacional de Argentina y estandarizar la visión del país en todo el mundo.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 899/2025, firmado por el presidente Javier Milei y la Vocería, donde se indicó que la Marca País Argentina fue reconocida oficialmente como Emblema de Estado. El texto reforzó la protección legal y consolida el rol de este emblema como símbolo institucional del país.

¿Cuál es el símbolo nacional que cambia para siempre?

A través de la nueva normativa, la Marca País Argentina fue reconocida oficialmente como Emblema de Estado. La medida busca fortalecer la imagen internacional de Argentina, proteger el isologotipo oficial y garantizar su uso adecuado en el marco del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

La decisión se formalizó a través de un decreto del Gobierno, que actualiza el marco normativo vigente y reemplaza el anexo del Decreto N° 460/2021. De esta manera, el Ejecutivo avanza en la jerarquización de la Marca País Argentina como herramienta estratégica para la promoción nacional en el mundo.

La Marca País Argentina fue creada como una política de Estado destinada a unificar y estandarizar la imagen del país a nivel global con el objetivo de potenciar tres sectores clave de la economía:

el turismo,

las exportaciones,

el talento argentino,

la captación de inversiones extranjeras.

¿Cuál es la importancia de este nuevo símbolo?

Con este nuevo decreto, la Marca País pasa a ser considerada Emblema de Estado, lo que implica un mayor nivel de resguardo jurídico frente a usos indebidos, copias o imitaciones, especialmente en el ámbito internacional.

La normativa se apoya en el artículo 6 del Convenio de París, un tratado internacional que protege los símbolos, banderas y emblemas oficiales de los Estados miembros, otorgándoles reconocimiento y defensa en otros países.

En ese marco, se sustituyó el anexo del Decreto 460/21 para actualizar formalmente el isotipo e isologotipo de la Marca País Argentina, que pasan a integrar el nuevo esquema de protección oficial.

El decreto oficial remarcó que el reconocimiento como Emblema de Estado posiciona a la Marca País Argentina como uno de los principales símbolos institucionales del país, alineando su identidad visual con una estrategia de largo plazo para fortalecer la presencia nacional en los mercados internacionales .

¿Cuál es el alcance de la medida y quién estará a cargo?

La gestión técnica, administrativa y operativa de la Marca País Argentina seguirá a cargo de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Este organismo es el responsable de coordinar el uso de todos los símbolos con otras áreas del Estado.

El Gobierno decidió cambiar el logo de la marca país.

Además, se mantiene vigente el Reglamento de la Marca País Argentina, aprobado en febrero de 2025, que incluye el manual de uso, los certificados oficiales y el sistema de submarcas, herramientas clave para ordenar su aplicación institucional y privada.

La Marca País ya se encuentra registrada ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) en diversas categorías, lo que refuerza su protección en el plano nacional y complementa el nuevo blindaje internacional.

Desde el Gobierno destacan que esta decisión apunta a consolidar una imagen nacional coherente, reconocible y competitiva, en un contexto global donde la identidad país se vuelve un activo clave para el desarrollo económico y cultural.