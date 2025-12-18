El presidente Javier Milei participó el miércoles de una entrevista en el canal de streaming libertario Carajo, donde hizo una aclaración acerca de una particularidad de su vida privada: la ropa que usa para trabajar.

Se trata del famoso mameluco de YPF, una pieza que ganó popularidad gracias a las reiteradas apariciones públicas donde se lo vio al mandatario vestido con esa indumentaria.

Al respecto, Milei aclaró por qué últimamente se lo ve con la misma ropa e hizo una revelación: explicó que tiene “14 mamelucos” de YPF y que utiliza “dos por día”.

“A mí, YPF me regaló 14 mamelucos, dos por día. Arranco el día laburando en mameluco”, confesó Milei al destacar la practicidad de la prenda para sus jornadas de trabajo.

Sin embargo, explicó que el uso de esta vestimenta no es solo una cuestión de gusto, sino de eficiencia. “Optimizo mi proceso de alimentación, lo comprimo y veo a mis hijitos de cuatro patas, con los pelos, después me lo tengo que cambiar”, argumentó el presidente.

Incluso, ha recibido visitas en la Casa Rosada vestido con el mameluco y la semana pasada viajó a Noruega con esa ropa. “Estuve de reunión en reunión, se hizo tarde y ya no tuve tiempo de cambiarme, por eso viajé así a Oslo”, explicó.

Ante los militantes que fueron al edificio a verlo, Milei sostuvo que recibió cuatro unidades adicionales de regalo y propuso sortearlas entre sus seguidores. “Te los mando para que los regalemos”, le dijo a Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan.

Incluso, le regaló una prenda a un fanático con rasgos similares a él. “Es parecido, ¿verdad?, le tenemos que regalar un mameluco“, expresó el jefe de Estado.