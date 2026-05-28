El cupo total es de 29.500 toneladas, repartidas comercialmente entre la Unión Europea (29.389 t) y el Reino Unido (111 t). Foto: Shutterstock.

A través de la publicación de la Resolución 66/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Gobierno nacional oficializó la apertura de las inscripciones para el contingente arancelario que permite exportar cortes enfriados vacunos deshuesados de alta calidad, popularmente conocido como Cuota Hilton.

El cupo total es de 29.500 toneladas, repartidas comercialmente entre la Unión Europea (29.389 t) y el Reino Unido (111 t).

Comienza la carrera exportadora: ¿hasta cuándo hay plazo para inscribirse en la Cuota Hilton?

La resolución establece que el período de inscripción comenzará desde las 00:00 horas del día de entrada en vigencia de la medida, que fue publicada el martes 26 de mayo, y se extenderá durante 15 días corridos.

El cupo corresponde al período comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027. En el ciclo anterior, el país logró una ejecución del 99,99%, con una facturación récord de u$s 350 millones.

Las empresas frigoríficas y los grupos de productores exportadores pueden postular para la Cuota Hilton. Foto: Gobierno de Argentina.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al cupo para exportar carne?

Para participar en la distribución del cupo tarifario denominado “Cuota Hilton”, los interesados deberán acceder a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) y, tras haber completado el formulario inicial, deberán adjuntar en formato PDF o EXCEL, según corresponda, la documentación requerida, que se especifica en los anexos de la resolución.

Los postulantes podrán adjuntar documentación adicional referida a registro de marcas comerciales con las que operarán dentro del cupo, experiencia en el negocio de comercialización de carnes vacunas, listado tentativo de importadores y clientes, etcétera.

También es importante tener en cuenta que los nuevos postulantes deberán acreditar antecedentes de exportación de por lo menos un año.

Qué es la Cuota Hilton y por qué es importante

La Cuota Hilton es un contingente arancelario de exportación de carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor que la Unión Europea otorga a países productores y exportadores de carnes, con un arancel intracuota de 0% para los países del MERCOSUR, gracias al Acuerdo de libre comercio UE-MCS.

Argentina es beneficiaria del 44% de la cuota global concedida por la Unión Europea; los demás países beneficiarios son Estados Unidos y Canadá (17%), Brasil (15%), Australia (11%), Uruguay (10%), Nueva Zelanda (2%) y Paraguay (1%).