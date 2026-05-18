La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo que cambia por completo las reglas para trasladar y exportar ganado en México. A partir de ahora, los estados ya no podrán exigir permisos locales obligatorios para movilizar animales, productos o subproductos pecuarios, luego de que el máximo tribunal declarara inconstitucionales varias disposiciones de la Ley Ganadera de Nayarit. La decisión fue tomada después de resolver la Controversia Constitucional 216/2025 y ya comenzó a generar impacto entre productores, exportadores y transportistas del sector agropecuario. El Pleno de la Corte concluyó que los gobiernos estatales no tienen facultades para imponer autorizaciones previas relacionadas con el traslado o exportación de ganado, ya que esas competencias pertenecen exclusivamente a la Federación en materia sanitaria y zoosanitaria. Entre los requisitos invalidados aparecen las llamadas guías de tránsito foliadas por autoridades locales, permisos de movilización y autorizaciones emitidas por inspectores estatales. Según explicó el tribunal, esos mecanismos funcionaban en la práctica como un sistema estatal de control previo para transportar animales, algo que invade competencias federales establecidas en la Constitución Política. La resolución también aclaró que sí podrán mantenerse los documentos destinados únicamente a acreditar la propiedad o posesión legal del ganado. Es decir, los estados todavía podrán emitir registros administrativos o certificados relacionados con la identificación de animales, siempre que no se conviertan en permisos obligatorios para autorizar su traslado. Además, la Suprema Corte precisó que también podrán conservarse los controles y certificados vinculados a cuestiones zoosanitarias y de salud animal, siempre que su finalidad sea prevenir enfermedades, garantizar la sanidad pecuaria y cumplir con normas de vigilancia epidemiológica, y no restringir de manera indebida la libre circulación del ganado. Con este fallo, cualquier requisito estatal que condicione la movilización o exportación de ganado podría quedar sin efecto si invade atribuciones federales. La decisión impacta directamente sobre productores pecuarios, empresas exportadoras y transportistas que operan entre distintos estados del país, especialmente en regiones donde existían controles locales obligatorios. Además, el criterio fijado por la Suprema Corte podría abrir la puerta a nuevos litigios contra normas similares vigentes en otras entidades federativas.