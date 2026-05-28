ANSES confirmó una segunda ronda de acreditaciones para completar el aumento de mayo de la Prestación Alimentar. (Foto: Archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 38% en la tarjeta Alimentar tras haberla mantenido congelada durante dos años.

La medida quedó establecida a través de la Resolución 161/2026, que se publicó luego de que el organismo arrancara con el calendario oficial de pagos, por lo que los titulares alcanzados por el programa recibirán en mayo un monto extra correspondiente a la diferencia entre los valores anteriores y las nuevas escalas.

Aumenta la tarjeta Alimentar, ¿cuánto cobro?

En el sitio web oficial de ANSES se aclara a los usuarios que, por el aumento de la Prestación Alimentar, en el recibo de mayo van a ver un importe mayor al que recibieron en su cuenta: “Esa diferencia la van a cobrar según el calendario incluido más abajo, en la sección Fechas de cobro por terminación de tu DNI”.

Es así que se determinó un nuevo cronograma para que las familias puedan conocer cuándo se les acreditará este beneficio. También es importante aclarar que no es necesario realizar ningún trámite adicional y que será acreditado de manera directa. Con el aumento, los valores quedaron de la siguiente manera:

Destinatarios Montos Personas que perciben la Asignación por Embarazo $ 72.250 Familias con un hijo $ 72.250 Familias con dos hijos $ 113.299 Familias con tres o más hijos $ 149.425

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 38% en la tarjeta Alimentar. Foto: Magnific.

Cuándo cobro el extra de la Tarjeta Alimentar en mayo de 2026

El Gobierno de Javier Milei y el Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello confirmaron una segunda ronda de acreditaciones para completar el aumento de mayo de la Prestación Alimentar.

El calendario de cobro del extra para mayo de 2026 queda así:

Prestación Terminación de DNI Fecha PNC Todas 18/05 AUH / AxE 0 18/05 AUH / AxE 1 19/05 AUH / AxE 2 20/05 AUH / AxE 3 20/05 AUH / AxE 4 21/05 AUH / AxE 5 22/05 AUH / AxE 6 26/05 AUH / AxE 7 27/05 AUH / AxE 8 28/05 AUH / AxE 9 29/05

Para evitar contratiempos, es fundamental mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto (teléfono móvil y correo electrónico). Se los puede consultar en mi ANSES en la sección Información Personal, con el CUIL y Clave de la Seguridad Social.