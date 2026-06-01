Este lunes, 1 de junio de 2026, la cotización deldólar llegó a 3557.94 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -3,28%.

La cotización del Dólar mostró una evolución bajista: en la última semana cayó -2.06% y en el último año acumula -8.32%.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, la cotización del dólar fue mayormente bajista, con 6 caídas y 4 avances, sin jornadas estables; tras un breve repunte al final, cerró nuevamente en descenso.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 23.80%, superando claramente la volatilidad anual del 13.23%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones.

La cotización del Dólar muestra una tendencia positiva hoy. Esta mejora sugiere un aumento en la confianza del mercado y puede atraer inversiones.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, con un valor por unidad de 3557.9399 pesos colombianos, es de 355793.99 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 711587.98 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1778969.95 pesos colombianos.