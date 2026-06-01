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Este lunes, 1 de junio de 2026, la cotización deldólar llegó a 3557.94 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -3,28%.
La cotización del Dólar mostró una evolución bajista: en la última semana cayó -2.06% y en el último año acumula -8.32%.
Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana
En los últimos 10 días, la cotización del dólar fue mayormente bajista, con 6 caídas y 4 avances, sin jornadas estables; tras un breve repunte al final, cerró nuevamente en descenso.
La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 23.80%, superando claramente la volatilidad anual del 13.23%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones.
La cotización del Dólar muestra una tendencia positiva hoy. Esta mejora sugiere un aumento en la confianza del mercado y puede atraer inversiones.
¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?
El costo de comprar 100 dólares en Colombia, con un valor por unidad de 3557.9399 pesos colombianos, es de 355793.99 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 711587.98 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1778969.95 pesos colombianos.