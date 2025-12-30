El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) será dada de baja. Mientras tanto, se supo que habrá pensiones por discapacidad que se eliminarán por no cumplir con ciertos requisitos.

Vale destacar que la Agencia Nacional de Discapacidad evaluaba las condiciones de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y determinaba si una persona podía recibirlo o no.

El cierre de ANDIS: cómo impacta en las pensiones por discapacidad

En una nueva conferencia de prensa, el vocero presidencial anunció este martes: “La Agencia Nacional de Discapacidad tal como la conocemos dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”.

A su vez, adelantó que las políticas de discapacidad se administrarán de manera “transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”. También se vienen nuevas auditorías y criterios sanitarios.

Otro punto importante es la eliminación de 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica. No obstante, esta medida no representa una eliminación de las prestaciones: “Esto no significa que se vayan a recortar pensiones ni nada por el estilo”.

Sin embargo, sí continúan vigentes los requisitos que había impuesto ANDIS para acceder a una pensión por discapacidad. Por esta razón, si no cumplen con estas condiciones, podrían perder el beneficio.

¿Quiénes se quedarán sin la pensión por discapacidad?

Para no perder la pensión por discapacidad de ANSES, una persona deberá cumplir con todos estos requisitos de forma obligatoria:

Contar con una incapacidad laboral total y permanente (igual o superior al 66%).

No recibir ninguna otra jubilación, pensión o prestación (ya sea contributiva o no contributiva).

No estar trabajando en relación de dependencia ni inscripto como autónomo o monotributista (excepto en la categoría de monotributo social).

No poseer ingresos propios suficientes ni contar con familiares con obligación legal de proveer manutención.

Ser argentino nativo o naturalizado y residir en el país (los extranjeros deben acreditar al menos 10 años de residencia).

No encontrarse privado de la libertad ni requerido por la Justicia.

¿Qué documentación necesito para tramitar la PNC por invalidez laboral?

Quienes desean tramitar la pensión por invalidez, deberán presentar:

DNI del titular (frente y dorso).

Certificado Médico Oficial (CMO) digital y estudios médicos respaldatorios.

Partida de nacimiento y documentación de los padres (si el solicitante es menor de edad).

Formulario P.S 6.4 de apoderado (si corresponde).

Fotocopias de toda la documentación

Montos de la pensión por invalidez

ANSES confirmó un aumento del 2,47% para sus prestaciones, debido a la Ley de Movilidad que se basa en el último dato de inflación de INDEC. En el caso de la pensión por invalidez, este beneficio consiste en un 70% de una jubilación mínima.

Así será el monto para enero de 2026 junto con el bono de $ 70.000: