El Gobierno nacional anunció este martes la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Lo confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante su última conferencia del año, y señaló que todas las funciones de dicha agencia serán absorbidas por el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones.

La decisión se conoce en medio de la causa judicial sobre el organismo. Diego Spagnuolo, extitular del ANDIS, es investigado por presuntamente haber liderado una organización criminal que direccionaba compras de medicamentos e insumos con sobrecostos de hasta 20%.

Creada en 2017 con el objetivo de coordinar políticas públicas para el sector, Adorni planteó que el organismo gozaba de una “autonomía administrativa” que, según su análisis, terminó siendo perjudicial. El funcionario señaló que, con el paso de los años, "acumuló toneladas de capas burocráticas” y un nivel de “descontrol administrativo incompatible con una gestión pública transparente”.

En ese sentido, detalló irregularidades como el caso de familiares que continuaban percibiendo pensiones de personas fallecidas. Asimismo, recalcó que se detectó una gran cantidad de beneficios otorgados sin la documentación mínima requerida.

También denunció la existencia de médicos que avalaban trámites de discapacidad sin ningún tipo de respaldo clínico, así como organizaciones que facturaban servicios nunca prestados. Como ejemplo, citó a la Fundación Metas, la cual cobraba por apoyo escolar mientras sus instalaciones eran, en realidad, viviendas precarias en condiciones de insalubridad extrema.

Tras el escándalo por las presuntas coimas en discapacidad, el Gobierno anunció que disolverá la ANDIS.

Con el traspaso al Ministerio de Salud, Adorni puntualizó que las políticas de discapacidad se van a administrar “de manera transparente con mecanismos de control y sin discrecionalidad”. En ese sentido, anunció la puesta en marcha de "auditorías permanentes" y la aplicación de “criterios estrictamente sanitarios” para garantizar la trazabilidad de los expedientes.

La medida incluye además un fuerte ajuste en el organigrama jerárquico. El jefe de ministros precisó que se eliminarán 16 cargos políticos, lo que se traduce en una reducción del 45,7% de la escala de mando de la antigua agencia.

“Un sistema eficiente es la condición necesaria para que los recursos vayan donde tienen que ir: las personas con discapacidad y los equipos de salud y cuidados que los asisten”, insistió.

Por último y ante el posible temor de los beneficiarios, Adorni fue enfático al aclarar que estos cambios no representan un perjuicio para quienes ya perciben una asistencia. “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo”, aseguró, en un modo de despejar cualquier interpretación que sugiera un ajuste.

La intención de la Casa Rosada de avanzar en la reestructuración en la ANDIS surgió en agosto, con el objetivo de empoderar al ministro Lugones. En aquel momento, una alta fuente de la Casa Rosada había asegurado ante El Cronista que se estudiaba la posibilidad de que el organismo deje de ser descentralizado para pasar a funcionar dentro del ámbito de la cartera de Salud. De esta manera, dejaría de ser una entidad paraestatal con autonomía financiera .