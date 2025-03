Fuga de presos en la Ciudad: Patricia Bullrich cruzó a "Macri, Mauricio" y María Eugenial Vidal le contestó

El conflicto por los presos en la Ciudad sumó un nuevo cruce entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Luego de que el expresidente se mostrará en línea con los reclamos de su primo Jorge Macri contra Nación por los detenidos en las comisarías porteñas, la ministra de Seguridad le respondió fuertemente.

"Macri, Mauricio, el país requiere que ustedes dejen de pensar en sus interese particulares y usar la Ciudad de botín. Se acabó esa Argentina", comenzó señalando la funcionaria de Javier Milei en su cuenta de X.

Más temprano, el exmandatario y líder del PRO compartió un mensaje en redes sociales para mostrar su apoyo al jefe de gobierno porteño, quien le reclamó a Bullrich por la cantidad de detenidos que permanecen en las dependencias porteñas.

"Los casi 27.000 policías que tiene la Ciudad tienen que estar al servicio de cuidar las calles y a los porteños, no a los presos. El Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Federal tienen que cumplir con su responsabilidad. La Ciudad está para ayudar, pero las comisarías no son cárceles", sostuvo Macri.

Horas más tarde llegó la replica de Bullrich: "Está decidido que el resto del país no va a continuar manteniendo a los delincuentes de CABA. Todas las provincias se hacen cargo de sus presos y cárceles, es momento de que dejen de financiar festivales, firmen la transferencia y hagan lo mismo".

La ministra continuó con sus dardos hacia los Macri: "Se quedaron con la policía, se quedaron con la cárcel de Devoto, pero pretenden que el resto del país les banque los presos".

Otro pase de factura fue el incumplimiento de una cárcel en Marcos Paz. "Debía estar lista en 2020, pero cinco años de desidia y 2000 presos hacinados después, vienen a pedirme que me los lleve".

"Gestionar la seguridad no es diseñar uniformes", concluyó Bullrich, en otro capítulo de su tenso vínculo con el ex Jefe de Estado y el alcalde porteño.

María Eugenia Vidal, en la discusión





La exgobernadora bonaerense también se sumó al debate, ampliando los limites de la interna del PRO por este tema, si es que se considera a Bullrich, hoy funcionaria de Milei, como parte del partido. En un tuit, la actual diputada dijo: "Los únicos perjudicados por las chicanas y ataques de Patricia Bullrich son los porteños que tienen en las comisarías de su barrio a delincuentes peligrosos que deberían estar en cárceles federales".

Y agregó: "La verdad es esta: El 90% de los presos de la Ciudad tienen que estar en el servicio penitenciario federal. Esos presos cometieron delitos federales, como narcotráfico. Tienen que estar en cárceles federales, no en comisarías, porque no hubo traspaso de competencias penitenciarias con recursos.Hay 2.500 policías que en vez de estar en la calle cuidando a los porteños, están en las comisarías custodiando a presos federales. Ellos se formaron para atrapar delincuentes, no para hacer de guardiacárceles".

"Le pedimos a la Ministra Bullrich que ponga el bien común por sobre el interés partidario y le resuelvan este problema a los vecinos de la Ciudad", concluyó.

Jorge Macri reclamó a Patricia Bullrich por los presos en las comisarías: "Es tiempo de soluciones"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se dirigió directamente a Patricia Bullrich para acelerar el traslado de los presos en comisarías porteñas a las cárceles. "Es tiempo de soluciones políticas concretas", expresó.

El mandatario habló en el acto de inicio del ciclo lectivo de policías y bomberos de la Ciudad, y le pidió a la ministra de Seguridad avanzar con un plan concreto. "Terminemos con las discusiones y chicanas que no nos conducen a nada y que solo perjudican a los porteños", dijo.

En su intervención, el jefe de Gobierno reclamó por la cantidad de detenidos que permanecen en las comisarías de la Ciudad, que desde hace semanas permanecen en el centro de las polémicas.