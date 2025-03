Jorge Macri reclamó a Patricia Bullrich por los presos en las comisarías: "Es tiempo de soluciones"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se dirigió directamente a Patricia Bullrich para acelerar el traslado de los presos en comisarías porteñas a las cárceles. "Es tiempo de soluciones políticas concretas", expresó.

El mandatario habló en el acto de inicio del ciclo lectivo de policías y bomberos de la Ciudad, y le pidió a la ministra de Seguridad avanzar con un plan concreto. "Terminemos con las discusiones y chicanas que no nos conducen a nada y que solo perjudican a los porteños", dijo.

El jefe de Gobierno reclamó por la cantidad de detenidos que permanecen en las comisarías de la Ciudad, que desde hace semanas permanecen en el centro de las polémicas.

"Las comisarías no son cárceles"

El mandatario de la Ciudad habló públicamente luego de que creciera la polémica por la cantidad de fugas reportadas en las últimas semanas de las dependencias del distrito.

"Insisto: no podemos seguir teniendo presos donde no deben estar y son un peligro para todos. El problema de los presos no se soluciona con un cambio de ministro. Es responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal, algo que la ministra Bullrich no desconoce", remarcó.

"Lo decimos con respeto y firmeza, ministra Bullrich: estamos para ayudar, sí; pero las comisarías no son cárceles y los policías no son guardiacárceles". En las comisarías y alcaidías hay más de 2400 presos alojados", reclamó Macri.

Por eso, pidió a Bullrich un "plan con un calendario concreto para que los presos estén donde tienen que estar, en prisión federal". Según informaron las autoridades locales, actualmente en las comisarías y alcaidías hay más de 2400 presos alojados.

"Estamos para hacer un último esfuerzo con usted desde la voluntad y la verdad, superando nuestras diferencias, pero con el interés general por sobre el interés partidario. Que quede claro, debemos proteger y darle seguridad a los porteños", insistió siempre dirigiéndose a la ministra.

"Es cierto lo que usted dice, que todas las provincias tienen un sistema penitenciario. Pero todas las provincias también tienen un sistema judicial y nosotros no. Usted lo sabe muy bien. No nos pueden pedir sobre lo que no tenemos responsabilidad", reclamó.





Noticia en desarrollo