La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado y extitular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, protagonizó este domingo un acto multitudinario en el Obelisco porteño junto a la comunidad venezolana, donde celebró la captura de Nicolás Maduro y anunció que “la Argentina está dispuesta a participar” en la transición que prometió llevar a cabo el gobierno de Donald Trump en Venezuela.

Ante cientos de manifestantes que agitaban banderas venezolanas y coreaban consignas contra el chavismo, la exministra de Seguridad tomó el micrófono para declarar: “Hoy Venezuela comienza el camino a la libertad” tras lo que definió como “una dictadura de más de 26 años”.

Bullrich: “Casi nueve millones en la diáspora”

Bullrich puso en el centro de su discurso el drama humanitario de la migración venezolana, una de las crisis más graves de la historia reciente de América Latina. “Hay un pueblo que tuvo que irse de su país, casi nueve millones en la diáspora, en el mundo entero”, remarcó la legisladora, en referencia a los millones de venezolanos que abandonaron su país escapando de la crisis económica, política y social.

Argentina se ha convertido en uno de los principales destinos de esta diáspora, con más de 220.000 venezolanos registrados oficialmente en el país, aunque estimaciones no oficiales elevan esa cifra a más de 300.000 personas.

La senadora dedicó una parte importante de su intervención a enaltecer el rol de María Corina Machado, la líder opositora venezolana que se ha convertido en un símbolo de la resistencia contra el chavismo. Bullrich la definió como una “líder mundial de la paz” y afirmó que encarna el deseo mayoritario del pueblo venezolano.

Marina Corina Machado junto a González Urrutia, en una de las movilizaciones contra Maduro.

“Pese a que el régimen impidió su candidatura, Edmundo González logró imponerse en las urnas”, subrayó Bullrich, calificando ese triunfo electoral como “un hito político en la historia reciente de Venezuela”. Cabe recordar que el gobierno argentino fue uno de los primeros en reconocer a González como presidente electo tras las cuestionadas elecciones de julio de 2024.

La legisladora cargó con dureza contra Maduro, a quien ubicó dentro de una “casta” que, según sus palabras, transformó a Venezuela en un “narcoestado”. Bullrich no escatimó en calificativos: describió al expresidente como “el heredero de una dictadura de más de 26 años que destruyó un pueblo”.

En su discurso, la senadora advirtió sobre la peligrosidad de las estructuras del régimen y señaló específicamente al Cartel de los Soles —conformado por altos mandos militares venezolanos— como una organización narcocriminal con presencia incluso en territorio argentino. “El Cartel de los Soles opera como una organización narcocriminal que Argentina ha reconocido de esa forma”, enfatizó.

El reclamo urgente por Nahuel Gallo, según Bullrich

Uno de los momentos más emotivos del discurso de Bullrich fue cuando realizó un pedido urgente por Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela desde diciembre pasado. “No podemos mirar para otro lado frente a quienes siguen sufriendo”, enfatizó la exministra de Seguridad, extendiendo su preocupación también a los miles de argentinos y venezolanos que continúan padeciendo las consecuencias del régimen.

Gallo fue arrestado mientras visitaba a su pareja venezolana y permanece detenido bajo acusaciones que el gobierno argentino considera infundadas. Su caso se ha convertido en un punto de tensión diplomática que ahora, con la captura de Maduro, cobra nueva urgencia.

Bullrich fue contundente al respecto: “La cúpula que acompaña a Maduro aún sigue ahí, pero será por poco tiempo”, sentenció, en clara referencia a figuras como Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, quienes permanecen en sus puestos tras la intervención estadounidense.

Para la senadora oficialista, la salida de Maduro no significa el fin de los problemas, sino el comienzo de una etapa compleja que exigirá desmantelar las bases del poder construido durante más de dos décadas. “La Justicia, las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas son parte de un sistema que se deberá desarmar y volver a construir”, afirmó con tono grave.

Bullrich advirtió sobre las “bombas” institucionales que dejó el régimen chavista, en alusión a la profunda penetración del sistema en todas las estructuras del Estado venezolano. “No va a ser fácil, pero es necesario”, agregó la legisladora, quien dejó en claro que Argentina está dispuesta a aportar en ese proceso de reconstrucción institucional.

En el tramo final de su intervención, Bullrich envió un mensaje emotivo y directo a la comunidad venezolana que la escuchaba desde el Obelisco y a los cientos de miles que residen en Argentina. “Ahora comienza un camino en el que todos ustedes van a volver a su Venezuela querida. Los vamos a extrañar, pero por las buenas razones. Felicitaciones por esta lucha”, expresó entre aplausos y lágrimas de muchos manifestantes.

El mensaje de la senadora refleja la expectativa que genera en la diáspora venezolana la posibilidad de retornar a su país tras años de exilio forzoso. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre los tiempos y las condiciones de esa eventual transición, en un contexto donde Estados Unidos ha dejado claro que mantendrá un control directo sobre el proceso.