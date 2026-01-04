Las vacaciones no dan respiro. El 2026 arrancó con alta intensidad tanto a nivel local como internacional. La caída de Nicolás Maduro obliga a replanteos económicos que van desde la evolución del precio del petróleo de ahora en adelante hasta los reacomodamientos políticos domésticos, especialmente con aquellos que esbozan piruetas tratando de defender lo indefendible.

¿ Sobrevivirá Delcy Rodríguez a la transición en Venezuela ? Lo más lógico es que haya un rápido llamado a elecciones que ponga un horizonte ante la incertidumbre reinante. Donald Trump amenazó con nuevas intervenciones de ser necesario y que las mismas pueden extenderse a otros países.

Las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio a la cadena NBC en “Meet the Press”, fueron contundentes. “No es un misterio que no somos grandes fans del régimen cubano, quienes por cierto son los que apoyaban a Maduro”. Pero agregó que “ si yo viviera en La Habana y estuviera en el gobierno, estaría preocupado ”. ¿Es Venezuela sólo un primer paso? Donald Trump ya advirtió que no desea vecinos en el barrio que no sean confiables.

Pero no todo es Venezuela. En lo doméstico se avecinan definiciones importantes, en un clima positivo para los papeles argentinos, y riesgo país en baja. Se espera el anuncio del repo con bancos extranjeros y el pago, del que nunca hubo dudas, del vencimiento de la deuda este viernes 9 por u$s 4200 millones. Al mismo tiempo, el equipo económico estaría trabajando en un canje de deuda de los bonos surgidos en la fallida gestión de Martín Guzmán en el 2020 y que fueron mal diseñados, con cupón de intereses muy bajo.

Ordenar la deuda argentina implica también rediseñar esos instrumentos, con nuevos papeles con cupones normales que atraigan inversores y que al mismo tiempo alivien los vencimientos de corto y mediano plazo. El dólar debutó con nuevas bandas de flotación sin sobresaltos y ventas oficiales de dólar linked.

Pero no todo es Venezuela ni las finanzas locales. El escándalo en la AFA tiene derivaciones. No se habló aún de una cadena de electrodomésticos que habria tenido relación con Pablo Toviggino. La misma, Start, fue creada en la gestión de Alberto Fernández en 2021 con ventas de electrodomésticos, consolas de juegos y PCs.