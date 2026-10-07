La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció este miércoles que votará en contra del nuevo nombramiento de la fiscal Susana Pernas, una postulación enviada por el propio Poder Ejecutivo.

Lo hizo en la red social X, el mismo miércoles en que protagonizó un áspero cruce con la candidata en la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos.

En su mensaje, la senadora recordó que Pernas “pidió cárcel para Chocobar”, a quien describió como un policía que “se jugó la vida” para frenar a un delincuente que había apuñalado a un turista, y sostuvo que la fiscal volvió a defender su postura cuando esa condena fue anulada.

VOY A VOTAR EN CONTRA DEL NUEVO NOMBRAMIENTO DE LA FISCAL SUSANA PERNAS



Esta fiscal pidió cárcel para Chocobar, un policía que se jugó la vida para frenar a un delincuente que había apuñalado a un turista. Y cuando anularon esa condena, salió a defenderla otra vez.



Ellos están… pic.twitter.com/0O8ItjePp2 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 7, 2026

“Ellos están para defender a la sociedad y perseguir el delito, no para defender delincuentes y perseguir a quienes nos cuidan”, escribió.

Aclaró además que su voto será negativo aunque el pliego consiga dictamen y llegue al recinto , y cerró con una consigna: “Del lado de la gente, siempre”.

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