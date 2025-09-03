Buenas noticias para empleados de comercio: cuánto cobra un cajero con aumento en septiembre
Los trabajadores mercantiles recibirán un incremento fijo durante el próximo trimestre.
El último acuerdo paritario firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias determinó un incremento del 6 % para empleados de comercio para el segundo semestre de 2025.
El objetivo del aumento sería alinearse con la pauta oficial del Gobierno nacional, que propone un techo del 1 % mensual para controlar la inflación. Sin embargo, todavía resta la homologación oficial por parte de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
¿Cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025?
En agosto, los empleados de comercio recibieron sus salarios según las escalas vigentes a junio. Sin embargo, en septiembre el sueldo tendría un 1 % de aumento sobre ese mismo valor base del sexto mes del año.
Los montos básicos para el noveno mes del año por categoría son los siguientes:
- Maestranza: $ 1.055.954
- Administrativos: $ 1.066.994
- Cajeros: $ 1.070.672
- Auxiliares: $ 1.070.672
- Auxiliares especializados: $ 1.079.509
- Vendedores: $ 1.070.672
Empleados de comercio: ¿cuáles son los extras de este mes?
Además del aumento para empleados de comercio, el convenio contemplaría el pago de sumas no remunerativas de $ 40.000 mensuales entre mayo y diciembre.
Para empleados con jornada parcial, los extras se abonan de manera proporcional.
Este monto no se incorporaría al básico, salvo el pago de diciembre, que pasaría a formar parte del sueldo básico desde enero de 2026. Por eso, no impactarían en conceptos como aguinaldo, licencias, horas extras e indemnizaciones.
Cambia la hora en Argentina: ¿cuándo hay que atrasar los relojes?
¿Cuál es la escala salarial vigente por categoría en septiembre?
Los montos brutos para empleados de comercio por jornada completa sin adicionales para todas las categorías serían los siguientes:
|
Puesto
|
Categoría
|
Sueldo Básico
|
Maestranza
|
A
|
$ 1.055.954
|
Maestranza
|
B
|
$ 1.058.895
|
Maestranza
|
C
|
$ 1.069.199
|
Administrativo
|
A
|
$ 1.066.994
|
Administrativo
|
B
|
$ 1.071.413
|
Administrativo
|
C
|
$ 1.075.827
|
Administrativo
|
D
|
$ 1.089.078
|
Administrativo
|
E
|
$ 1.100.117
|
Administrativo
|
F
|
$ 1.116.311
|
Cajero
|
A
|
$ 1.070.672
|
Cajero
|
B
|
$ 1.075.827
|
Cajero
|
C
|
$ 1.082.452
|
Auxiliar
|
A
|
$1.070.672
|
Auxiliar
|
B
|
$ 1.078.033
|
Auxiliar
|
C
|
$ 1.102.325
|
Auxiliar especializado
|
A
|
$ 1.079.509
|
Auxiliar especializado
|
B
|
$ 1.092.756
|
Vendedor
|
A
|
$ 1.070.672
|
Vendedor
|
B
|
$ 1.092.759
|
Vendedor
|
C
|
$ 1.100.117
|
Vendedor
|
D
|
$ 1.116.311
Qué dice la cámara empresarial sobre el acuerdo
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), advierte que el gobierno no aprobó aún ningún acuerdo y rechaza las imposiciones a cargo de los empleadores como el seguro obligatorio de retiro "La Estrella", que se pretende reducir del 2,5% al 1,5% como parte de la negociación, pero desde el sector piden eliminarlo.
"Resulta inconcebible que en un proceso de libertad económica y desregulación que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional, pretendan que se homologuen acuerdos que violan principios constitucionales de libre negociación y trabajo", sostienen desde CADAM.
"No aceptamos ni convalidamos la continuidad de estas obligaciones que afectan gravemente la competitividad del sector comercial", aseguraron los mayoristas que exigen a las autoridades que se adopten medidas urgentes para eliminar o tornar voluntarios aportes como la contribución obligatoria por COVID-19 y el aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP).
Las más leídas de Economía y Política
ANSES modificó el calendario de pagos de septiembre 2025: cuándo cobran jubilados, pensionados y AUH
Destacadas de hoy
Members
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del miércoles 3 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios