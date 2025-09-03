Buenas noticias para empleados de comercio: cuánto cobra un cajero con aumento en septiembre

El último acuerdo paritario firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias determinó un incremento del 6 % para empleados de comercio para el segundo semestre de 2025.

El objetivo del aumento sería alinearse con la pauta oficial del Gobierno nacional, que propone un techo del 1 % mensual para controlar la inflación. Sin embargo, todavía resta la homologación oficial por parte de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

¿Cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025?

En agosto, los empleados de comercio recibieron sus salarios según las escalas vigentes a junio. Sin embargo, en septiembre el sueldo tendría un 1 % de aumento sobre ese mismo valor base del sexto mes del año.

Los montos básicos para el noveno mes del año por categoría son los siguientes:

Maestranza : $ 1.055.954

: $ 1.055.954 Administrativos : $ 1.066.994

: $ 1.066.994 Cajeros : $ 1.070.672

: $ 1.070.672 Auxiliares : $ 1.070.672

: $ 1.070.672 Auxiliares especializados : $ 1.079.509

: $ 1.079.509 Vendedores: $ 1.070.672

Empleados de Comercio pagará los sueldos con 6% de aumento.

Empleados de comercio: ¿cuáles son los extras de este mes?

Además del aumento para empleados de comercio, el convenio contemplaría el pago de sumas no remunerativas de $ 40.000 mensuales entre mayo y diciembre.

Para empleados con jornada parcial, los extras se abonan de manera proporcional.

Este monto no se incorporaría al básico, salvo el pago de diciembre, que pasaría a formar parte del sueldo básico desde enero de 2026. Por eso, no impactarían en conceptos como aguinaldo, licencias, horas extras e indemnizaciones.

¿Cuál es la escala salarial vigente por categoría en septiembre?

Los montos brutos para empleados de comercio por jornada completa sin adicionales para todas las categorías serían los siguientes:

Puesto Categoría Sueldo Básico Maestranza A $ 1.055.954 Maestranza B $ 1.058.895 Maestranza C $ 1.069.199 Administrativo A $ 1.066.994 Administrativo B $ 1.071.413 Administrativo C $ 1.075.827 Administrativo D $ 1.089.078 Administrativo E $ 1.100.117 Administrativo F $ 1.116.311 Cajero A $ 1.070.672 Cajero B $ 1.075.827 Cajero C $ 1.082.452 Auxiliar A $1.070.672 Auxiliar B $ 1.078.033 Auxiliar C $ 1.102.325 Auxiliar especializado A $ 1.079.509 Auxiliar especializado B $ 1.092.756 Vendedor A $ 1.070.672 Vendedor B $ 1.092.759 Vendedor C $ 1.100.117 Vendedor D $ 1.116.311

Los empleados de comercio pueden cobrar distintos adicionales.

Qué dice la cámara empresarial sobre el acuerdo

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), advierte que el gobierno no aprobó aún ningún acuerdo y rechaza las imposiciones a cargo de los empleadores como el seguro obligatorio de retiro "La Estrella", que se pretende reducir del 2,5% al 1,5% como parte de la negociación, pero desde el sector piden eliminarlo.

"Resulta inconcebible que en un proceso de libertad económica y desregulación que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional, pretendan que se homologuen acuerdos que violan principios constitucionales de libre negociación y trabajo", sostienen desde CADAM.

"No aceptamos ni convalidamos la continuidad de estas obligaciones que afectan gravemente la competitividad del sector comercial", aseguraron los mayoristas que exigen a las autoridades que se adopten medidas urgentes para eliminar o tornar voluntarios aportes como la contribución obligatoria por COVID-19 y el aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP).



