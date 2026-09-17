Jubilación anticipada en 2026: todos los requisitos, edad mínima para tramitarlo y cuánto se recibe. (Fuente: Shutterstock).

La jubilación anticipada se presenta como una alternativa viable para numerosos trabajadores en 2026; sin embargo, no todos la recibirán en igualdad de condiciones. La edad mínima varía conforme a los años de cotización y la anticipación en el retiro conlleva una reducción de la pensión mediante coeficientes establecidos por la Seguridad Social.

En España, las modificaciones implementadas de manera progresiva en la reforma de pensiones continúan orientándose hacia una edad de retiro más elevada, aunque se facilitan accesos anticipados bajo requisitos y penalizaciones específicas. Estas modificaciones tienen como finalidad equilibrar la sostenibilidad del sistema ante el envejecimiento de la población.

Cómo será la jubilación anticipada en 2026

La jubilación anticipada voluntaria ofrece la posibilidad de poner fin a la actividad laboral antes de alcanzar la edad establecida legalmente; no obstante, esta alternativa conlleva una disminución en el importe de la pensión. A partir del año 2026, la edad general para optar por esta modalidad se fijará en 64 años y 10 meses, siempre que no se cuente con las cotizaciones requeridas.

No obstante, aquellos que hayan contribuido por un lapso mínimo de 38 años y 3 meses o más podrán solicitar la jubilación anticipada desde los 63 años, bajo la condición de haber cumplido con el requisito mínimo de 35 años cotizados establecido para esta opción voluntaria.

Estas edades surgen del aplazamiento progresivo de la edad legal ordinaria de jubilación, la cual, para el año 2026, será de 66 años y 10 meses para quienes no hayan completado el periodo de cotización mencionado, mientras que será de 65 años para aquellos que lo hayan hecho.

Jubilación anticipada en 2026: todos los requisitos, edad mínima para tramitarlo y cuánto se recibe. Shutterstock

Efecto de las penalizaciones en la jubilación

Una jubilación anticipada disminuye la cuantía de la pensión a través de los denominados coeficientes reductores. Cuanto más te adelantes a la edad legal de retiro, mayor será la disminución. Los coeficientes se calculan en función de los meses de anticipación y los años de cotización.

Por ejemplo, anticipar la jubilación voluntaria hasta 24 meses antes puede resultar en una reducción considerable, que algunos expertos estiman en un 21 % o más en relación a la pensión teórica, especialmente si no se han alcanzado los 38 años de cotización.

Estos coeficientes impactan de manera permanente en la cantidad mensual que recibirás, por lo que una correcta planificación del momento para solicitar la jubilación es esencial para evitar penalizaciones significativas.

Jubilación anticipada en 2026: todos los requisitos, edad mínima para tramitarlo y cuánto se recibe. (Fuente: Shutterstock).

Jubilación involuntaria: pasos clave, derechos y ayudas

La jubilación anticipada involuntaria o forzosa se produce por circunstancias externas al deseo del trabajador, tales como despidos o reducción de la plantilla. Desde el año 2026, será posible acceder a esta opción antes de alcanzar la edad legal, con las correspondientes limitaciones y sanciones.

Con esta alternativa se permite adelantar el retiro hasta 48 meses antes de la edad ordinaria. En 2026, este escenario establece la edad mínima en 62 años y 10 meses si se ha cotizado al menos 33 años, o incluso 61 años para quienes superen los 38 años y 3 meses de cotización.

Antes de optar por la jubilación anticipada en 2026, es esencial considerar diversos aspectos:

La discrepancia entre jubilarse desde 63 o 64 + meses y esperar hasta la edad ordinaria podría conllevar décadas de cobro con sumas reducidas .

Adicionalmente, es relevante tener en cuenta que los coeficientes reductores se aplican durante toda la vida de la pensión , no de modo temporal.

El periodo mínimo de cotización requerido para beneficiarse de estas modalidades generalmente debe ser de 35 años, contabilizando al menos dos años dentro de los últimos 15 previos a la jubilación.

Por último, las actualizaciones implementadas para 2026 refuerzan una tendencia general en España hacia una edad de retiro más alta, con la edad legal ordinaria proyectada para acercarse a 67 años en los años venideros.