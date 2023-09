Bono de $ 60.000: el Gobierno explicó cómo impactará en los aumentos por paritarias

Tras definir el pago de una suma fija de $ 60.000 para más de 5,5 millones de trabajadores, este martes el Ministerio de Trabajo a cargo de Raquel "Kelly" Olmos compartió más detalles del bono que los empleadores deben pagar en dos partes de $ 30.000 en septiembre y octubre.

A través de la Resolución 1133/2023 publicada en el Boletín Oficial, la cartera de Trabajo aclaró un punto de la medida que puede generar diferencias de interpretación: el hecho de que esta suma fija se puede considerar en las negociaciones paritarias de cada sector.

En sus considerandos, la medida publicada este martes aclara que "para que la política de ingresos fijada en la medida no afecte la dinámica de la negociación colectiva", esta suma fija "podrá ser absorbida en concepto de los aumentos salariales " establecidos en los Convenios Colectivos de Trabajo de cada sector.

Frente a esto, desde Trabajo compartieron este martes "algunas aclaraciones en orden a lograr una eficaz y eficiente aplicación de la medida" en cuanto a su cálculo para futuros aumentos paritarios: ¿Cómo se acopla la suma fija a las subas salariales por acuerdo?

Suma fija: ¿Cómo impacta en los aumentos paritarios?

A través de la Resolución 1133/2023 publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Trabajo aclaró que la absorción de la suma fija de $ 60.000 a las negociaciones paritarias "se efectivizará siempre y cuando el mecanismo para absorberlas haya estado previsto en forma expresa en cláusulas de los Acuerdos o Convenios Colectivos de trabajo ya pactados" para las remuneraciones de los meses de agosto y septiembre.

"En caso de no estar específicamente acordado, los aumentos salariales ya pactados no podrán ser objeto de absorción", aclara la medida. Por ende, tal y como explica el tributarista Sebastián Domínguez, "dado que la mayoría de los acuerdos no contemplaban expresamente un bono de este tipo, en general, deberá pagarse el bono a los empleados".

Esto implica que todo descuento del bono de futuros aumentos deberá estar explícitamente aclarado en los acuerdos paritarios que se cierren. Sin embargo, en el artículo 2° de la medida, la cartera a cargo de Olmos permite que este se absorba de forma retroactiva en futuras subas .

Así lo aclara la disposición: "Las Comisiones Negociadores podrán, en las negociaciones en curso, acordar, mediante una norma expresa, la absorción de las asignaciones no remunerativas".

De esta forma, aunque los acuerdos paritarios cerrados antes del anuncio del bono no incluirán la suma fija al cálculo de los aumentos acordados, las negociaciones por los próximos meses sí podrán considerar a esta "a cuenta" de los ingresos con aumento de los trabajadores.

Según remarca la resolución, en caso de que este mecanismo no se aclare de forma expresa, "los aumentos salariales que se pacten no podrán ser objeto de absorción".

De esta forma, Domínguez explica que, antes de que venza el plazo de 15 días para que los empleadores paguen la primera cuota correspondiente a los salarios de agosto, "las Comisiones Negociadoras podrían acordar en estos días un aumento salarial que lo absorba".

"Otra posibilidad sería que, luego de que se pague la primera cuota del bono, se acuerde un aumento salarial que compute a cuenta el bono pagado ", aclara además el titular de SDC Asesores.

Por ende, se espera que la mayoría de los acuerdos paritarios absorban los $ 60.000 correspondientes a la suma fija en un pago "a cuenta de futuros aumentos" que se puede comprender como una suerte de "adelanto de suba" en el recibo de sueldo.

De esta forma, los trabajadores cuyos convenios definan absorber el bono verán descontado este monto de sus próximas subas salariales.

La Resolución 1133 publicada por Trabajo este martes tampoco aclara cómo se debe tratar la suma fija en los casos en los que los trabajadores a los que se les pagó el extra de $ 60.000 estén fuera de convenio.

El Decreto que oficializó la suma fija la semana pasada "no contempla que los aumentos otorgados por empleadores fuera del acuerdo en el marco de Convenios Colectivos puedan absorber al bono", explica Domínguez al respecto.

Por ende, en el caso de estos grupos de trabajadores, el empleador deberá pagar el bono como una suma extra adicional a los posibles aumentos salariales que se hayan otorgado con anterioridad.

Dado que esta falta de cobertura podría incentivar en un futuro a que los empleadores cuyos trabajadores están fuera de convenio no apliquen o atrasen aumentos para blindarse de posibles medidas gubernamentales de este tipo, Domínguez considera que se puede perjudicar a los empleados.

Es por esto que el especialista sostiene que el pago de la suma fija en los acuerdos unilaterales por fuera de convenio se debería poder compensar con estos.