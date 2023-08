Bono de $ 60.000 para trabajadores: qué hacer si una empresa no paga la suma fija

Esta semana, el Gobierno anunció que unos 5,5 millones de trabajadores recibirán un bono de $ 60.000 en dos pagos entre septiembre y octubre, para tratar de paliar los efectos de la devaluación pos-PASO en los bolsillos y sostener el nivel de consumo.

Esta suma fija se pagará tanto a privados como a estatales con salarios netos de hasta $ 400.000 y, mientras el Gobierno asistirá a micro y pequeñas empresas con el gasto, las medianas y grandes deberán costear los pagos por su cuenta.

Es por esto que diversas cámaras productivas como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se posicionaron en contra del bono, dado que lo consideran una imposición del sector público sobre el privado.

En este sentido, 12 jurisdicciones -11 provincias y la Ciudad de Buenos Aires (CABA)- ya informaron que no pagarán el extra a sus empleados y, por lo pronto, solo cuatro sí lo harán en conjunto con el Estado Nacional. Mientras que los municipales también dependerán de la definición de cada uno de sus departamentos.

Los distritos tienen esta opción de definir si pagan la suma fija a sus empleados o no debido a que son autónomos en su gestión económica. Y aunque el ministro de Economía Sergio Massa los "invitó" a participar, son más las gestiones provinciales y municipales que no desembolsarán el dinero que las que sí lo harán.

En este contexto, los trabajadores a los que les corresponda el bono podrán denunciar ante el Estado la falta de pago de sus empleadores, aunque esta opción no aplica a empleados provinciales y municipales: los detalles.

Bono de $ 60.000 para trabajadores: qué hacer si no me pagan

Tal como detalló la ministra de Trabajo Raquel "Kelly" Olmos, la suma fija de $ 60.000 pagadera en dos cuotas de $ 30.000 debe ser abonada "con los salarios devengados de los meses de agosto y septiembre, es decir, que van a ser abonados en los meses de septiembre y octubre".

"Esa suma fija es no remunerativa y como el proceso de la negociación paritaria no se interrumpe, se establece con claridad que es absorbible por esa negociación paritaria", sumó además la funcionaria.

Por ende, la primera cuota que deberán pagar las empresas se verá reflejada en los salarios a cobrar en el próximo inicio del mes de septiembre, mientras que los otros $ 30.000 se abonarán en octubre.

Para recibir este refuerzo de ingresos, los trabajadores deberán cobrar menos de $ 400.000 netos (alrededor de $ 481.000 brutos, dependiendo de los descuentos) al mes de agosto, por lo que si se aplica en septiembre una suba que supere este tope igualmente se terminará de cobrar la asistencia.

Para la MiPyMEs se hará un "esfuerzo compartido" entre el Estado y los privados: "En el caso de las microempresas, (el bono) será absorbido en un 100% por el Estado a través de las cargas patronales", aclaró Olmos.

Mientras tanto, "en el caso de las pequeñas empresas será absorbido en un 50% también a través de las cargas patronales". Sin embargo, las medianas y grandes empresas -a partir de aproximadamente 100 y 110 trabajadores, dependiendo del sector- deberán absorber por su cuenta la suma fija completa.

Las medianas y grandes empresas deberán absorber por su cuenta la suma fija completa.

En este caso, si el trabajador a quien le corresponde el bono por cobrar menos de $ 400.000 "en mano" no lo recibe en fecha, podrá hacer una denuncia anónima contra su empleador frente al Estado.



Cabe resaltar que el decreto en el que está trabajando el Gobierno para oficializar esta medida se espera que haya un período de gracia de 15 días hábiles para que los empleadores paguen, por lo que recién pasado ese período se podrá denunciar.

Así lo explicitó Olmos: "Tienen que hacer la denuncia, está vigente la capacidad de fiscalización del Estado a partir de la denuncia, que incluso puede ser anónima y que va a hacer que nosotros actuemos de inmediato", aseguró.

Además de este mecanismo, Olmos también invitó a los gremios y a sus representantes en cada empresa a vigilar la situación y denunciarla también en caso de faltas: "Tienen que hacer la denuncia más allá de la tarea que la va a corresponder a los propios gremios para garantizar que en cada uno de los lugares de trabajo esto se cumpla efectivamente".

En el caso de los trabajadores provinciales o municipales que no reciban el bono por decisión de su gestión, a estos no les corresponde realizar la denuncia dado que cada uno de estos distritos es autónomo en su gestión económica para definir si paga o no.

Por esta razón, en los últimos días 12 distritos -11 provincias y la Ciudad de Buenos Aires- ya informaron que no pagarán el extra a sus empleados dado que mantienen al día sus ingresos a través de paritarias.

Los gremios deberán fiscalizar el pago en cada una de las empresas.

La titular de Trabajo aclaró también que "en todos los casos, esta suma fija es proporcional a la cantidad de horas trabajadas" e ilustró con un ejemplo: "Un docente que trabaja una cantidad de horas en escuela pública y otra cantidad en una escuela de carácter privado, para que no haya duplicación la proporción de esta suma fija que debe abonar cada empleador es proporcional a la carga de trabajo que corresponde a cada uno de esos lugares".

Bono a empleadas domésticas: los detalles que compartió Kelly Olmos

Por su parte, Olmos también se refirió al bono extra que cobrarán los trabajadores y trabajadoras de casas particulares por única vez, el cual alcanzará los $ 25.000 y detalló que esta también será abonada en dos cuotas de $ 12.500 cada una en septiembre y octubre.

En este caso, el Estado también asistirá en parte del pago a los empleadores "con ingresos netos de hasta $ 1 millón y medio" por mes, mientras que también se realizará un cruce de información fiscal para excluir de la ayuda a "aquellos sectores patronales que tributaron impuesto a los Bienes Personales en el año 2022".



Este bono a domésticos también se calculará de forma proporcional a las horas trabajadas. Así lo explicó Olmos: "Sabemos que es habitual que trabajen para distintos empleadores, en consecuencia, la responsabilidad del pago es proporcional a la carga de trabajo en cada caso".