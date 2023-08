Bono de $ 60.000: estos trabajadores no lo cobrarán, ¿quiénes quedan afuera?

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el domingo una suma fija para los trabajadores estatales y privados para sostener el nivel de producción y consumo tras la devaluación pos-PASO.

La medida contempla un total de $ 60.000, pero debido a que los gobiernos provinciales y municipales son autónomos de la Nación , cada uno decidirá si pagará el bono.

Suma fija de $ 60.000: ¿Qué provincias la pagan y cuáles no?

La suma fija fue uno de los anuncios realizados por el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) el pasado domingo. Los $ 60.000 serán cobrados por todos los trabajadores con salarios netos de hasta $ 400.000 (alrededor de $ 481.000 en bruto).

Según explicó la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, el extra es " no remunerativo " y " absorbible por las paritarias ". Cabe resaltar que en los casos de los sueldos que aumenten en septiembre y octubre, igual se pagará el extra .

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CABA va a respetar el aumento por paritarias y no va a pagar el bono de $ 60.000.



Provincia de Buenos Aires

La Provincia de Buenos Aires analiza diversas alternativas para abonar la suma fija decretada por la Nación. Desde su gobierno informaron que los salarios de los trabajadores " están por encima de la inflación ".

Además, podría ampliarse el tope de ingresos para percibir los $ 60.000.

Córdoba

Córdoba no pagará la suma fija, debido a que mantuvo negociaciones en las mesas paritarias con gran parte de los sindicatos.

Santa Fe

Juan Pusineri, ministro de Trabajo de Santa Fe, afirmó que no abonarán los $ 60.000 debido a que la paritaria ya incrementó los sueldos de los trabajadores.

Mendoza

Mendoza pagará el extra, y en el transcurso de la semana las autoridades oficializarán el pago. El gobierno del distrito anunció que se abonará en una sola cuota no remunerativa, no bonificable y por única vez .

Río Negro

Río Negro no confirmó si pagará los $ 60.000, pero desde su gobierno adelantaron que n o se abonará en agosto y que la medida será discutida con los gremios en las próximas mesas paritarias.

La Rioja

La Rioja pagará una suma fija de $ 60.000 junto a un incremento del 5% en el salario mínimo para los trabajadores estatales de la provincia. El incremento no incluye a funcionarios de rangos superiores, secretarios, ministros, miembros del Tribunal de Cuentas, jueces del Tribunal Superior, diputados e intendentes.

El intendente Ricardo Quintela agregó que la suba para empleados vinculados es de $ 40.000 y alcanza a:

Contratados,

Becados,

Beneficiarios de tutorías,

Programas del Gobierno Provincial y municipal

Santiago del Estero

El gobernador de la provincia Gerardo Zamora anunció que la suma fija será de $ 55.000. Además, otorgará un bono de $ 400.000 que será pagado en cuatro cuotas.

Los trabajadores de la administración pública provincial y los docentes con hasta dos cargos accederán a los $ 55.000. Quienes hayan firmado contratos por locación recibirán $ 32.000.

Formosa

La decisión de otorgar el extra de $ 60.000 dependerá del gobernador Gildo Insfrán. Jorge Ibañez, ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, adelantó que el gobierno analizará, entre varios ítems, "l a recaudación fiscal ".

Entre Ríos

Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, aclaró que los trabajadores públicos no percibirán la suma fija ya que "tienen su propio sistema de paritarias".

En la misma línea, destacó que al día de hoy cuentan con un aumento en los salarios de " 76% con el 5% que acordaron este mes ". Además, mencionó que están " 15 o 16 puntos por encima de la inflación ".

Neuquén

Desde el gobierno de Neuquén informaron que no se pagarán los $ 60.000 debido a que los salarios se actualizan con la inflación .

Salta

Ricardo Villada, ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de Salta, afirmó que no cuentan con los recursos necesarios para pagar la suma fija, pero que "podría ser incorporada en futuras paritarias".

Catamarca

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, no dijo si pagarán el extra pero señaló que han citado a los gremios para la semana que viene . En esta misma línea, agregó que "tenemos que ver cómo termina el mes con la recaudación".

San Luis

Por el momento el gobierno de San Luis no informó sobre su decisión de pagar la suma fija. Desde la Universidad Nacional de San Luis (UNLS) confirmaron que les pagarán a los docentes y no docentes la cifra de $ 30.000 en las próximas semanas que no estarán incluidos en los sueldos .

San Juan

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, se refirió al paquete económico aplicado por Sergio Massa como "importante", pero no aclaró si la provincia pagará la suma fija a los empleados estatales.

Chubut

La provincia de Chubut no definió si pagarán el monto de $ 60.000. Por su parte, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) pidió reunirse con las autoridades correspondientes para solicitar y establecer la modalidad de pago.

Misiones

Misiones mantendrá el aumento pactado en las mesas paritarias, y no adherirá al pago de la suma fija. El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, mencionó que la provincia tiene " aumentos bimestrales pactados ".

Jujuy

La provincia descartó la posibilidad de realizar el pago de $ 60.000 para trabajadores estatales. Sin embargo, el ministro de Economía provincial, Carlos Sadir, mencionó que podría hacerlo en caso de que " el Gobierno Nacional envíe recursos ".

La Pampa

La Pampa no pagará la suma fija a los trabajadores estatales, porque hace cuatro años que aplican la cláusula-gatillo y los sueldos están "por encima del nivel de la inflación".

Chaco

El gobierno de Chaco no informó si pagará el extra de $ 60.000. Según fuentes oficiales, la provincia a cargo de Jorge Capitanich había aplicado medidas para recudir el impacto económico de la devaluación.

Corrientes

La provincia mesopotámica todavía no anunció si adherirán al pago de la suma fija para todos los trabajadores registrados.

Santa Cruz

Por el momento, Santa Cruz no informó si pagará el extra de $ 60.000.

Tucumán

Por el momento Tucumán no anunció si abonará la suma fija.

Tierra del Fuego

La provincia más austral del país no anunció si pagará el extra de $ 60.000.