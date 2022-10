Bono ANSES, garrafa social e inscripción: Fernanda Raverta explicó qué pasa con los beneficiarios del Programa Hogar

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, confirmó el jueves la compatibilidad existente entre el Programa Hogar con el cobro del nuevo bono de Refuerzo Alimentario.

El beneficio dependiente de la Secretaría de Energía bajo la órbita del Ministerio de Economía se configura, así como el único monto asistencial aceptable para completar el formulario de solicitud.

ANSES acepta a los titulares del Programa Hogar para el cobro del nuevo bono de Refuerzo Alimentario

"No es incompatible con la garrafa social porque este último es para personas que no tienen gas natural, que viven en asentamientos y en lugares donde no hay conexión", detalló la funcionaria en diálogo con la TV Pública.

De acuerdo a las cláusulas socioeconómicas, la suma de $ 45.000 de ANSES a pagarse desde el 14 noviembre, no admite la inscripción de jubilados y/o pensionados (tanto nacionales como provinciales y municipales), titulares de la Prestación por Desempleo, Potenciar Trabajo (Ministerio de Desarrollo Social), Becas Progresar (Ministerio de Educación), Asignación por Embarazo para Protección Social y el conjunto de Programas Sociales.

"No tenes que tener ingresos del Estado ni programas sociales, ni Potenciar Trabajo y tampoco ingresos laborales", insistió Raverta, para luego remarcar que ya se aprobaron más de 900.000 solicitudes en los primeros cuatro días de convocatoria.

"Estamos muy conformes con el trabajo que está haciendo el organismo porque estamos atendiendo a muchas personas", continuó.

En otro tramo y al ser consultada por el destino donde se acreditará ambas cuotas de $ 22.500, la titular de ANSES explicó que los depósitos de harán en la cuenta CBU "que tengan validadas".

"Se a pagar en la cuenta CBU que tengas validada. Es decir, si ya tenes una que está funcionando, la misma página cuando te inscribís, te la ofrece", puntualizó.

BONO ANSES: CÓMO VERIFICAR O DAR EL ALTA A UNA CUENTA CBU





Para realizar consultar online de la cuenta CBU dada de alta en ANSES a fin de completar el formulario de inscripción al bono de Refuerzo Alimentario, se deberá ingresar a la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Desde Mi ANSES se puede consultar la CBU dada de alta para el cobro del bono de Refuerzo Alimentario

Una vez completados los campos de accesos, se deberá seleccionar la opción Cobros > Cambiar lugar de cobro y allí completar o ratificar los datos de acreditación.

Si el sistema no te permite continuar podés terminar el trámite llamando al 130