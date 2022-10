Semana ANSES: confirman un programa estatal compatible con el bono de Refuerzo Alimentario y se pagan los últimos extras para jubilados, SUAF y AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cierra este viernes la primera semana de inscripción al bono de Refuerzo Alimentario de $ 45.000 para personas de entre 18 a 64 años y sin ingresos registrados.

El beneficio que se pagará en dos cuotas iguales de $ 22.500 en noviembre y diciembre próximo, podrá ser solicitado por quienes no cuenta con asistencias estatales, con excepción del Programa Hogar del Ministerio de Economía.

ANSES avanza con las inscripciones al bono de Refuerzo Alimentario

"No es incompatible con la garrafa social porque este último es para personas que no tienen gas natural, que viven en asentamientos y en lugares donde no hay conexión", detalló la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, en diálogo con la TV Pública.

Además, el martes 1 de noviembre, se activará el último pago de los refuerzos adicionales para pensionados, según la terminación del DNI. Una semana después, continuará con jubilados y titulares de la Asignación Familiar por Hijo (AFH) del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). ¿Cuándo cobro ANSES?

Alerta trabajadores: quienes quedan excluidos de este programa clave



IFE 5 ANSES: ¿cuántos se inscribieron al bono de $ 45.000 y hasta cuándo puedo anotarme?



BONO ANSES: FERNANDA RAVERTA CONFIRMÓ UN PROGRAMA ESTATAL COMPATIBLE CON EL REFUERZO ALIMENTARIO





La titular de ANSES, Fernanda Raverta, ratificó la compatibilidad única que presenta el Programa Hogar con la solicitud al nuevo bono de Refuerzo Alimentario.

Durante su participación en el segmento "ANSES Responde" de la TV Pública, la funcionaria subrayó que el beneficio dependiente del Ministerio de Economía resulta habilitado ya que "es para personas que no tienen gas natural, que viven en asentamientos y en lugares donde no hay conexión".

"No es incompatible (el bono de Refuerzo Alimentario) con la garrafa social porque este último es para personas que no tienen gas natural, que viven en asentamientos y en lugares donde no hay conexión", indicó.

De esta forma, las y los aspirantes a cobrar la suma adicional de $ 45.000 que muestren esta única condición, deberán concurrir a las más de 400 oficinas de ANSES desplegadas en todo el país o bien completar el formulario de inscripción desde el sitio oficial.



IFE 5 ANSES con límite de inscripción: cuál es el requisito extra para determinado grupo etario



Bono ANSES: este es uno de los documentos que permite reclamar el Refuerzo Alimentario de manera presencial



CALENDARIO ANSES DE NOVIEMBRE 2022: JUBILADOS, SUAF Y AUH COBRAN LA ÚLTIMA CUOTA DE REFUERZO



ANSES pondrá en marcha el próximo martes 1 el calendario de cobro de noviembre 2022 para pensionados con la última cuota adicional de Refuerzo de hasta $ 7000.

Los montos se liquidarán según la terminación del DNI y en sus cuatros categorías, para luego en diciembre, incorporar un nuevo incremento establecido por la Ley de Movilidad Previsional 27.609.

PENSIONADOS ANSES: CUÁNDO COBRO EN NOVIEMBRE 2022

DNI terminados en 0 y 1: martes 1 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 2 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 3 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 4 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 7 de noviembre

JUBILADOS ANSES

El martes 8, ANSES activará el nuevo calendario de cobro de noviembre 2022 para las y los jubilados junto al Refuerzo adicional de hasta $ 7000, según el nivel de ingresos, lo que dejará un haber mínimo bruto de $ 50.353.

DNI terminados en 0: martes 8 de noviembre

DNI terminados en 1: miércoles 9 de noviembre

DNI terminados en 2: jueves 10 de noviembre

DNI terminados en 3: viernes 11 de noviembre

DNI terminados en 4: lunes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: martes 15 de noviembre

DNI terminados en 6: miércoles 16 de noviembre

DNI terminados en 7: jueves 17 de noviembre

DNI terminados en 8: viernes 18 de noviembre

DNI terminados en 9: martes 22 de noviembre

ANSES activa el penúltimo calendario de pago de este 2022

AUH Y SUAF ANSES

Las y los trabajadores beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo (AFH) de ANSES, cobrarán desde el martes 8 de noviembre el monto base de $ 8469,79 junto a la última cuota de Refuerzo adicional de hasta $11.530,21, según la terminación del DNI.

En tanto, las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que hayan presentado la Libreta de Asignación en septiembre último, adicionarán el extra de hasta $ 10.772 correspondiente al 20% retenido en 2021.

DNI terminados en 0: martes 8 de noviembre

DNI terminados en 1: miércoles 9 de noviembre

DNI terminados en 2: jueves 10 de noviembre

DNI terminados en 3: viernes 11 de noviembre

DNI terminados en 4: lunes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: martes 15 de noviembre

DNI terminados en 6: miércoles 16 de noviembre

DNI terminados en 7: jueves 17 de noviembre

DNI terminados en 8: viernes 18 de noviembre

DNI terminados en 9: martes 22 de noviembre

POTENCIAR TRABAJO: SIN BONO DE ANSES, CONFIRMAN EL PAGO CON AUMENTO

El Ministerio de Desarrollo Social pagará el lunes 7 de noviembre el Salario Complementario para las y los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, con incremento del 6%.

La suma que ascenderá de $ 25.600 a $ 27.275, continuará en diciembre 2022 con un aumento final de $ 28.950, cifras correspondientes al 50% del valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Mi ANSES jubilación anticipada: en qué casos puedo tramitarla antes de los 60



Bono de ANSES | Refuerzo Alimentario: ¿puedo cobrar el IFE 5 si tengo Mercado Pago?