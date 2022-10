No tienen ingresos formales, venden artesanías, hacen delivery y les negaron el Refuerzo Alimentario

La inscripción al Refuerzo Alimentario para Adultos comenzó esta semana y se inscribieron más de 800.000 personas, pero los requisitos para acceder a este ingreso de $ 45.000 resultaron en el rechazo de quienes poseen una billetera virtual, como Mercado Pago o Ualá.

En la primera jornada, las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibieron a una gran cantidad de personas que formaron largas filas en varios puntos del país, no sólo en la Ciudad de Buenos Aires o el conurbano.

Pero la inscripción no se realiza sólo de manera presencial, sino que también se puede hacer a través de la web oficial del organismo que dirige Fernanda Raverta. El ingreso de $ 45.000 está destinado a los sectores más vulnerables de la Argentina, se estima que podrían acceder a él entre 2 y 3 millones de personas.

Completar la declaración jurada es uno de los requisitos para acceder a esta prestación y los interesados no deberán poseer registrado bajo su nombre ningún tipo de rodados con menos de diez años de antigüedad, ni inmuebles y en los últimos dos meses tampoco deberán tener consumos con tarjeta de crédito o débito.

La declaración jurada también indica que los interesados no deberán tener a su nombre en los últimos seis meses plazos fijos y bonos o compras en moneda extranjera, ni acreditación en cuentas bancarias en los últimos dos meses, y menos una obra social o prepaga.

El dirigente social Juan Grabois publicó una carta en sus redes sociales y opinó sobre el Refuerzo Alimentario: "En Argentina se abrió la inscripción del 'bono' por el que tanto peleamos para que ninguna persona siga en la indigencia. La evaluación nuestra es que fue lamentable".

En esta línea agregó que "más allá de los problemas operativos que siempre puede haber, la cantidad de restricciones que se pusieron a la gente me sorprendió" y exclamó que "cómo puede ser que haya funcionarios tan preocupados por contarle las costillas a los pobres mientras a los grandes agroexportadores, las empresas trasnacionales, los organismos internacionales de crédito, las clases medias y altas reciben subsidios sin tanto requisito".

La de Grabois no fue la única crítica sobre las restricciones al Refuerzo Alimentario. La diputada nacional y referente de Patria Grande Natalia Zaracho escribió en sus redes: "Mientras los jueces cobran $ 2.000.000 y no pagan impuestos, acá abajo si compraste una polenta con Mercado Pago no podés cobrar el Refuerzo Alimentario. Que feo ser siempre fuerte con los débiles y débil con los fuertes".

IFE 5 DE ANSES: QUIÉNES FUERON RECHAZADOS

Alejandra Olmedo, de 55 años, es vecina de Quilmes y coordina una feria de artesanos que funciona cuatro veces al mes y a dos cuadras de la estación de trenes. Desde hace cuatro años no tiene ingresos formales y tampoco recibe ninguna prestación por parte del Estado .

Durante la pandemia de coronavirus, la necesidad la llevó a conformar una feria virtual de la que participan artesanos y distintos emprendimientos. Ella se dedica a la encuadernación y en el espacio ofrece sus trabajos.

Cuando pudieron pasar de la virtualidad a lo físico, la feria llamada "Makipura" funcionaba ocho veces al mes, pero desde el Municipio los obligaron a reducir sus actividades y hoy trabajan informalmente sólo tres o cuatro veces.

" Con este modo de ventas callejeras la mejor manera de cobrar es con las billeteras virtuales, todas nos hicimos Mercado Pago ", cuenta Olmos en diálogo con El Cronista. Además de coordinar la feria, ella alquila sus tablones y caballetes a quienes lo necesitan y así evitar el uso de mantas.

En esta línea, agregó que "hay muchísima gente que no tiene un ingreso formal y a través de la feria puede ganarse un manguito para llevarse a su casa y comprarse un kilo de pan".

"Uno se siente totalmente frustrado", lamenta y asegura que es "invisibilizada en el Estado". Hoy vive con su hija, nieta y yerno, quien tiene trabajo. Reconoce que con los $ 45.000 "no llega a cubrir" los alimentos de la canasta básica, que hoy es de $ 56.732, pero para ella hubiera sido " una ayuda para seguir intentando, un incentivo ".

Además de coordinar la feria Makipura, también forma parte de un centro cultural llamado "Tita Merello" que se encuentra en Solano.

Refuerzo Alimentario, un mapa de la indigencia en la Argentina

Desde que abrió la inscripción al Refuerzo Alimentario, las oficinas de la ANSES recibieron a una gran cantidad de personas que buscaban acceder al ingreso de $ 45.000, pero no todos pudieron hacerlo. Vecinos y vecinas del conurbano bonaerense no pudieron acceder al mismo.

Mónica Cabrera tiene 60 años, es ama de casa y vive en Temperley, Lomas de Zamora. Su hija Daniela trató de anotarla al refuerzo, pero le fue denegado por tener una billetera virtual. " Ella no recibe ningún tipo de ayuda, ni pensión, ni tiene ingresos . Ya que hace años está intentando tramitar la pensión, cosa que parece difícil, además de ser paciente oncológica en remisión, con diabetes y colesterol. Mi papá es jubilado con la mínima ", contó su hija en diálogo con este medio.

La única ayuda que recibe la vecina de Temperley es por parte de su hija, quien en ocasiones le transfiere dinero "para comer" a la Cuenta DNI que le crearon para cobrar el Refuerzo de Ingresos (IFE) y que no utiliza para otra cosa. "Lo que le transfiero es para comer, ya que los servicios los pago yo con mi cuenta. Pero bueno, se ve que el IFE 5 es para gente de la calle, la cual jamás podrá acceder ni enterarse de su existencia ", aseguró Daniela.

Walter Prodán, de 30 años, vive en San José, Almirante Brown, y no tiene un trabajo fijo. Sólo tiene una moto con la que realiza deliverys y estaba tramitando su alta al monotributo social (uno de los requisitos de exclusión al refuerzo), aún no la tiene.

El joven intentó anotarse al Refuerzo Alimentario, pero no pudo dado que su trámite está en gestión . Lo único que tiene es una moto y tramitó su monotributo social para trabajar como repartidor de una famosa aplicación de delivery, ya que sus ingresos son esporádicos y no registrados, lo poco que tiene lo utiliza para que su moto esté en condiciones y buscar un trabajo en blanco, que no tiene desde hace tres años.

Hoy en la Argentina 10.6 millones de personas se encuentran en situación de pobreza, lo que representa un 36%, y 2.6 millones son indigentes, que en porcentaje es un 8,8%. De estos números se desprende que más de la mitad de las niñas y niños son pobres, un total de 50,9%, según datos del INDEC.