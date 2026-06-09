El beneficio aplica para quienes desempeñan labores consideradas de alto riesgo para la salud y la integridad física (Fuente: Shutterstock).

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La posibilidad de pensionarse a los 55 años en Colombia ya está contemplada en la normativa vigente para un grupo específico de trabajadores. A través de las disposiciones que regulan las actividades de alto riesgo, estas personas pueden acceder a una pensión especial de vejez e incluso reducir aún más la edad exigida si cumplen determinados requisitos de cotización.

La medida beneficia a quienes desarrollan labores que, por sus condiciones, generan un desgaste físico o mental superior al de otras ocupaciones. Por esta razón, la legislación colombiana reconoce un tratamiento diferencial que les permite retirarse antes de alcanzar la edad ordinaria de pensión.

¿Quiénes pueden pensionarse a los 55 años?

De acuerdo con el Decreto 2090 de 2003, la pensión especial de vejez está dirigida a trabajadores que desempeñan actividades catalogadas como de alto riesgo.

Entre los oficios que pueden acceder a este beneficio se encuentran:

Trabajadores de minería que prestan sus servicios en socavones o espacios subterráneos.

Empleados expuestos a altas temperaturas por encima de los límites permitidos por las normas de salud ocupacional.

Personas que trabajan con radiaciones ionizantes.

Trabajadores expuestos a sustancias comprobadamente cancerígenas.

Además, la norma también contempla otras actividades específicas, como:

Técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo debidamente licenciados.

Integrantes de los cuerpos de bomberos dedicados a operaciones de extinción de incendios.

Personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) encargado de la custodia y vigilancia de personas privadas de la libertad.

El Gobierno adelanta la jubilación para todos los bomberos mayores de 55 años.

Requisitos para acceder a la pensión especial de vejez

Los trabajadores que aspiren a este beneficio deben cumplir con las condiciones establecidas por la ley.

Los requisitos principales son:

Haber cumplido 55 años de edad.

Contar con el número mínimo de semanas exigidas por el Sistema General de Pensiones .

Acreditar al menos 700 semanas cotizadas en actividades consideradas de alto riesgo.

Una vez reunidas estas condiciones, el afiliado puede solicitar el reconocimiento de la pensión especial ante la entidad administradora correspondiente.

¿Cómo reducir aún más la edad de pensión?

Uno de los aspectos menos conocidos de esta modalidad es que la edad de jubilación puede disminuir por debajo de los 55 años.

La normativa establece que por cada 60 semanas adicionales de cotización especial en actividades de alto riesgo, el trabajador podrá descontar un año de la edad requerida para pensionarse.

Sin embargo, existe un límite legal: la edad final no podrá ser inferior a los 50 años, independientemente del número de semanas acumuladas.

Esta disposición busca compensar el desgaste extraordinario que enfrentan quienes pasan años desarrollando labores con altos niveles de exposición a riesgos físicos, químicos o ambientales.

Estos trabajadores tienen derecho a una jubilación anticipada: ¿cuáles son los motivos detrás?

La pensión especial de vejez fue creada para proteger a quienes desempeñan actividades que pueden acelerar el deterioro de sus capacidades físicas o mentales.

A diferencia de otros trabajadores, estas personas están expuestas de manera permanente a condiciones que pueden afectar su salud en el largo plazo. Por ello, el sistema pensional colombiano reconoce la necesidad de permitirles un retiro anticipado sin afectar el valor de la mesada pensional.

El objetivo es garantizar que quienes dedicaron buena parte de su vida laboral a actividades de alto riesgo puedan disfrutar de una protección especial al momento de retirarse.

¿Cómo solicitar la pensión especial de vejez en Colpensiones?

Los afiliados que consideren que cumplen las condiciones pueden iniciar el trámite directamente ante Colpensiones.

La solicitud puede realizarse mediante los canales virtuales o de forma presencial en los puntos de atención de la entidad. Para ello, es indispensable presentar la documentación que demuestre el desempeño de labores de alto riesgo y las semanas cotizadas correspondientes.

Entre los documentos más importantes se encuentran los certificados laborales, las constancias de afiliación y los soportes que acrediten la actividad desarrollada.

Asimismo, especialistas en derecho laboral han señalado que una eventual omisión en los aportes por parte del empleador no elimina automáticamente el derecho del trabajador, siempre que pueda demostrarse que ejerció labores clasificadas legalmente como de alto riesgo.