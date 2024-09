Blanqueo y monotributistas: cómo impacta en escalas o el cambio de régimen

A menos de 30 días para la finalización de la "Etapa 1" del blanqueo de capitales (con el incentivo de la menor alícuota para montos superiores a u$s 100 mil) se generó una alerta para los monotributistas que ingresen. El riesgo de saltar de escala o régimen y la Resolución General (RG) que se espera de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El streaming del Ministerio de Economía del viernes pasado con la participación Luis Caputo y el socio del Departamento de Impuestos de Bruchou & Funes de Rioja, Liban Kusa encendió una alerta para los pequeños contribuyentes.

"El monotributista puede blanquear tranquilamente y después, de acuerdo al régimen general, se tendrá que analizar si está dentro de los parámetros del régimen por los ingresos que obtiene o tiene que ir al régimen general de inscripción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Ganancias ", destacó Kusa.

Es una declaración que implicó un cambio respecto a los blanqueos anteriores, que podría desincentivar el ingreso y truncar el éxito de la iniciativa con la que el Gobierno busca hacerse de dólares en medio de la "fase 2" con la perdida de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

"Es una novedad que la condición de monotributista pueda verse alterada si blanquea", afirmó el socio del Departamento de Impuestos de Lisicki, Litvin & Asociados, Martín Caranta para quien de mantenerse podría generarse desincentivos al ingreso.

Durante el "Sinceramiento Fiscal" del Gobierno de Mauricio Macri, la AFIP, por medio de la RG 3.919 estableció una especificación para que ello no sucediera. "La tenencia declarada voluntariamente en el marco de la Ley N° 27.260 no deberá ser tenida en cuenta como antecedente a los fines de la exclusión o recategorización del sujeto declarante, en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) respecto de los períodos anteriores a dicha declaración", destacaron en el artículo 39.

¿La Resolución que se viene?

Según pudo saber El Cronista, con distintas fuentes en estricto off una importante organización ya habría iniciado una solicitud, aunque informal frente a las autoridades de la AFIP para revertir esta situación con un pormenorizado de las consecuencias que tendría no hacerlo.

"No sé prevé tampoco en la ley ni en la reglamentación esta situación, sería algo realmente desalentador. Hay muchos pequeños ahorristas, monotributistas en general, que piensan regularizar montos menores a u$s 100 mil para evitar el pago del impuesto especial y así tener declarado el dinero para inversiones o adquisiciones futuras. No sería buena idea salir a cazarlos", argumentó el contador Marcos Felice.

Pero para el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, al no estar especificado la ley, no implicaría la exclusión automática el ingreso al Régimen de Regularización de Activos, sino que se tendría que analizar cada caso.

"Puede haber casos en donde si, por ejemplo, si cobro u$s 30 mil en octubre de 2023, la AFIP no le aplicaría el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni Ganancias, pero sí lo podría considerar excluido del Régimen General a partir del 1º de enero de 2024", comentó.