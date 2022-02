¿Berni-Milei 2023? Curioso intercambio de elogios en la vuelta de Viviana Canosa a la televisión

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni , halagó al diputado de la Libertad Avanza Javier Milei. Además, en una entrevista, el funcionario provincial dio a conocer que no llamó a la vicepresidenta Cristina Kirchner por su cumpleaños y dio su visión sobre el gobernador Axel Kicillof.

"Milei es una persona inteligente", dijo Berni al referirse al libertario y afirmó que coincide mucho con la postura del economista de "interpelar un sistema político" en el que, según consideró, "oposición y oficialismo traspasan la línea de manera corporativa para defender ciertos privilegios".

Javier Milei y una posible candidatura: "En el 2023 si tengo que jugar, voy a jugar"

La escatológica frase de Javier Milei contra la "casta política"

En una charla con Milei en vivo en el programa que conduce Viviana Canosa en A24, Berni consideró que el diputado "viene interpelar a un sistema político que tiene la tarea de cambiar el rumbo de la Argentina".

Al ser consulado por Canosa sobre si consideraba al economista como "peligroso", Berni lo negó y respondió que es " bienvenido ".

"Podré estar de acuerdo o no con lo que piensa políticamente", remarcó el ministro de Seguridad.

Críticas al Gobierno

En los últimos días, Berni dio a conocer que su salida del kirchnerismo. En este sentido, reveló que tiene "muchas diferencias" con el Gobierno de Alberto Fernández. Al mismo tiempo, afirmó que tiene un "gran respeto" por el diputado Máximo Kirchner.

Además, cuestionó -una vez más- a su par nacional: "Se mira al espejo y se ladra", dijo en diálogo con Viviana con vos y cuestionó: "Es parte de un gobierno al que evidentemente le falta un baño de realidad".



Para Berni, la administración nacional "se está disociando de los problemas de los argentinos" porque "no logra comprender que hay problemas que resolver y que tiene que ser parte de la solución y no del problema".

Para Berni, el Gobierno "se está disociando de los problemas de los argentinos".

"La pregunta es dónde está el peronismo", planteó el funcionario, para luego acotar: "Hoy todo el mundo dice ser peronista pero el peronismo no se reclama, se ejerce. Uno tiene que actuar como peronista, no ser peronista", opinó.

Al ser consultado sobre el hijo de la vicepresidenta, Berni dijo que tiene "una mirada de construcción de la política totalmente distinta". "No tolero cuando los espacios se cierran", sentenció el ministro bonaerense.

A propósito de su relación con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, Berni dijo que lo acompaña porque entiende que "está generando políticas estructurales para cambiar la provincia de Buenos Aires".

Sergio Berni confirmó que se fue del kirchnerismo: "Hay momentos en que uno debe cortar el cordón umbilical"

"Fue patético": Sergio Berni criticó a Aníbal Fernández por la droga adulterada

Y añadió. "Podemos disentir, pero desde ese lugar lo acompaño. Es una persona transparente, comprometida".

Asimismo, Berni dio a conocer que no saludó a la vicepresidenta por su cumpleaños número 69, el pasado 19 de febrero. "No la llamé a Cristina por su cumpleaños, pero no tiene nada que ver. Una cosa es la política y otra la personal", comentó.

Incendios en Corrientes

Sobre las críticas a su accionar en los incendios de Corrientes, el funcionario comentó: "Me parece que tendrían que ir a Corrientes y preguntar todo lo que estamos haciendo".

Habló el rabino Sergio Bergman sobre los incendios en Corrientes: "Desmantelaron todo lo que construimos".

Incendios en Corrientes: una grieta de 800 mil hectáreas

En este sentido, Berni se explayó: "Tenemos 280 hombres y mujeres. Brigadas de los bomberos voluntarios que están haciendo un trabajo excepcional. Si mandamos cosas sin logística, en vez de generar una solución, generás un problema".