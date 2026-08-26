Vuelta al cole 2026 | Las familias gastarán 2484 euros por hijo en todo el curso: 505 euros antes de empezar (foto: Freepik).

La vuelta al cole en España llegará este curso 2026/2027 con un gasto especialmente elevado para las familias. Antes incluso de que comiencen las clases, el gasto medio por hijo alcanzará los 505 euros, mientras que el desembolso total durante el año escolar ascenderá hasta los 2484 euros por alumno .

Los datos proceden de una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realizada a 773 padres y madres con 1096 hijos de entre 3 y 18 años. La muestra se ha ajustado al peso real de cada tipo de enseñanza, donde un 67% de los alumnos estudia en centros públicos, un 24% en concertados y un 9% en privados.

Según explicó a EFE el portavoz de OCU, Enrique García , este será nuevamente uno de los cursos más caros para las familias. No existe una única partida que explique el incremento, sino que el encarecimiento responde principalmente al efecto acumulado de la inflación sobre productos y servicios relacionados con la educación.

En conjunto, el gasto escolar subirá un 3,9% respecto al curso anterior, con aumentos cercanos al 6% tanto en los centros públicos como en los privados.

Cuánto cuesta la vuelta al cole en 2026 y cuáles son los principales gastos

El primer desembolso llegará antes de pisar las aulas. Las familias gastarán una media de 505 euros por hijo en uniformes o ropa, libros y material escolar.

El uniforme encabeza el gasto inicial, con una media de 224 euros. OCU cuestiona especialmente que algunos centros obliguen a comprarlo en establecimientos determinados, ya que esto reduce las posibilidades de comparar precios .

Los libros de texto representan otro de los grandes gastos. El desembolso medio se sitúa en unos 161 euros anuales en los centros públicos y alcanza los 302 euros en los privados, aunque todas las comunidades autónomas cuentan con programas de gratuidad o préstamo de libros.

A esto se suman unos 89 euros de material escolar. Sin embargo, si el alumno necesita una tableta u ordenador, el gasto puede incrementarse en otros 236 euros.

Vuelta al cole 2026 | Las familias gastarán 2484 euros por hijo en todo el curso: 505 euros antes de empezar (foto: Shutterstock). Fuente: Shutterstock Shutterstock

La factura continúa durante todo el curso. En los centros concertados y privados, la matrícula y las cuotas representan una de las partidas más elevadas:

Concertados: 1681 euros de media, aproximadamente el 49% del gasto anual.

Privados: 5898 euros, alrededor del 67% del desembolso total.

Públicos: este tipo de pagos se concentra fundamentalmente en determinadas enseñanzas, como Formación Profesional.

El comedor escolar supone otros 97 euros mensuales de media en centros públicos, 133 euros en concertados y 156 euros en privados.

Las actividades extraescolares también incrementan el presupuesto familiar: unos 70 euros al mes en la enseñanza pública, 86 euros en la concertada y 113 euros en la privada.

Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana: dónde cuesta más el curso escolar

Las diferencias territoriales también son importantes. Madrid vuelve a situarse a la cabeza del gasto escolar , con una media de 3512 euros anuales por hijo, en parte por el mayor peso que tiene la enseñanza privada.

Por detrás aparecen:

Cataluña: 2994 euros anuales por alumno.

Comunidad Valenciana: 2190 euros.

Andalucía: 2007 euros.

Las diferencias son todavía mayores si se compara el tipo de centro. Las familias con hijos en la enseñanza pública prevén gastar una media de 1294 euros durante todo el curso.

La cifra aumenta hasta los 3450 euros en los colegios concertados y alcanza los 8761 euros en los centros privados. Otra partida que está aumentando progresivamente es la de excursiones, viajes y actividades escolares, que ya supone una media de 176 euros por alumno.

Según OCU, esto no implica necesariamente que los centros organicen más salidas, sino que el transporte, las entradas y las propias actividades se han encarecido .

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Cómo ahorrar en la vuelta al cole: la segunda mano gana terreno

Ante el aumento del coste escolar, las familias recurren cada vez más a la segunda mano para reducir gastos.

Según una encuesta de Milanuncios y Appinio recogida por EFE, el 69% de los españoles ha comprado alguna vez material escolar reutilizado y un 56% prevé hacerlo durante este curso.

Wallapop calcula, además, que comprar y vender productos de segunda mano permite conseguir un ahorro medio de 193 euros.

OCU recomienda tres estrategias principales para contener la factura: reutilizar, planificar y comparar precios. Las diferencias pueden ser considerables, ya que un mismo libro puede costar hasta un 25% más dependiendo del establecimiento, mientras que para determinados modelos de ordenador la diferencia puede alcanzar los 150 euros .

También aconseja revisar qué materiales pueden aprovecharse del curso anterior, preparar una lista antes de comprar y consultar las ayudas para la vuelta al cole disponibles en cada comunidad autónoma.