Luis Barrionuevo volvió a criticar el plan económico de Milei: "Vamos por un camino que no tiene salida"

El dirigente sindical gastronómico Luis Barrionuevo expresó en las últimas horas su preocupación por la crisis que vive el sector y le pidió al Gobierno nacional que implemente medidas para fomentar "la producción y la generación de empleo".

"Estamos viviendo una pandemia sin virus, por eso queremos prevenir lo que ya vivimos durante el COVID-19. En ese sentido, le queremos plantear al Presidente, antes de que sea tarde, que con esta desocupación, hambre y falta de consumo vamos camino a un país donde los trabajadores y las PyMEs no pueden pagar el ajuste", afirmó Barrionuevo.

El gremialista brindó este miércoles un discurso en la sede de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA).

Allí, y acompañado por el presidente de FEHGRA, Fernando Desbots, Barrionuevo contó que acompañó a Milei durante su campaña presidencial, sin embargo, afirmó que "está haciendo las cosas mal" porque "la gente no puede seguir esperando".

"El déficit que plantea el Presidente no lo puede pagar sin producción ni consumo. La construcción mueve un millón de trabajadores, y la industria hotelera, gastronómica y hotelera mueve otro millón. Sin embargo, está todo frenado, y si esto se mantiene, se vienen cierres de establecimientos y cese de actividades", advirtió.

"Tiene que haber una política que tenga que ver con la producción, el trabajo y el empleo. Estamos ante una severa circunstancia donde el Gobierno tiene que entender que lo que quiere hacer el Presidente no lo puede hacer con el costo de los trabajadores y las empresas. No tienen un plan económico serio; al contrario, vamos por un camino que no tiene salida", afirmó Barrionuevo.

Asimismo, le sugirió al secretario de Turismo Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, que "le haría un favor al país si se vuelve a Brasil con Lula", y dijo que Federico Sturzenegger "llevó una Ley Ómnibus" al Congreso, pero sólo "quedó una ‘Ley Fitito'".

En la misma línea se manifestó Desbots: "Estamos muy preocupados como empresarios porque los servicios se han cuadruplicado o quintuplicado y no hay consumo. Este fin de semana fue una excepción: la situación es crítica, no hubo consumo".

"Estamos muy preocupados por la película que estamos viviendo, que es una realidad de recesión", aseguró.

El dirigente llamó "al diálogo y al consenso" y señaló: "Estamos de acuerdo con el sinceramiento de la economía, pero estamos muy preocupados por las formas. Queremos que la dirigencia sepa la realidad de nuestra actividad porque la situación es crítica".