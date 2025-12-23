El rendimiento de un plazo fijo tradicional a 30 días muestra fuertes diferencias según el banco elegido, incluso cuando se deposita el mismo monto.

Con los últimos datos informados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se puede calcular cuánto gana un ahorrista que invierte $ 1.000.000, un dato clave para quienes buscan preservar el capital de cara a 2026.

Las tasas nominales anuales (TNA) vigentes permiten comparar banco por banco cuánto se obtiene en intereses en un mes y evidencian que elegir la entidad correcta puede implicar una diferencia de varios miles de pesos.

Cuánto rinde un plazo fijo de $ 1 millón en los principales bancos

Los bancos de mayor tamaño y alcance nacional se ubican, en general, entre los que pagan tasas más bajas por los plazos fijos tradicionales.

Banco de Corrientes: 24%

Banco del Chubut: 23,5%

ICBC: 23,5%

Banco Credicoop: 23%

Banco Formosa: 23%

Banco Nación: 22,5%

Banco Dino: 22%

Banco Masventas: 22%

Banco Provincia: 22%

Banco Comafi: 22%

BBVA: 21%

Banco Santander: 21%

Banco Galicia: 21%

Banco Ciudad: 20,5%

Banco VOII: 27%

Banco Meridian: 27%

Bibank: 27%

Banco REBA: 27%

Banco CMF: 27%

Banco Julio: 26,5%

Banco Bica: 26%

Banco Mariva: 26%

Banco de la Provincia de Córdoba: 25%

Banco de Comercio: 25%

Banco Macro: 25%

Banco de Tierra del Fuego: 25% para clientes y 21% para no clientes

Banco Hipotecario: 22% para clientes y 25% para no clientes

Banco del Sol: 24%

¿Qué bancos pagan más por un plazo fijo en pesos?

Al comparar con otras entidades, la diferencia se vuelve significativa. Algunos bancos privados, cooperativos y digitales ofrecen tasas más competitivas, lo que se traduce en un mayor rendimiento mensual.

Banco Macro: TNA 24%, rinde $ 19.726

Banco Credicoop : TNA 23%, rinde $ 18.904

ICBC: TNA 23,5%, rinde $ 19.315

Banco Provincia de Córdoba : TNA 25%, rinde $ 20.548

Banco Provincia de Tierra del Fuego : TNA 25%, rinde $ 20.548

Banco Corrientes: TNA 24%, rinde $ 19.726

Estas entidades se ubican por encima del promedio del sistema y resultan una alternativa para quienes priorizan rendimiento.

Cómo se calcula el rendimiento del plazo fijo

El interés mensual se calcula con la siguiente fórmula:

$ 1.000.000 × (TNA / 100) × (30 / 365)

El resultado es el monto exacto que el banco acredita al vencimiento del plazo fijo a 30 días, bajo las condiciones informadas al BCRA.

De cara a 2026, el plazo fijo sigue siendo una herramienta elegida por ahorristas conservadores, pero el rendimiento final depende de:

La tasa ofrecida por cada banco

La facilidad de acceso

La actualización de tasas según el contexto económico

La comparación banco por banco se vuelve clave para no resignar rendimiento y aprovechar mejor cada peso invertido.