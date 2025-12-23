El plazo fijo se mantiene como una de las inversiones más elegidas por los pequeños ahorristas por su seguridad. De esta manera, los bancos publicaron sus tasas de interés para los depósitos.

Qué banco tiene la mejor tasa de interés

El ranking de tasas para plazos fijos online a 30 días lo encabeza Crédito Regional, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 27,5% para no clientes y del 27% para clientes.

Cuál es la tasa de interés de los demás bancos

Según la tabla comparativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA), estas son las tasas de interés para depósitos a 30 días:

Crédito Regional: 27% para clientes y 27,5% para no clientes.

Banco VOII: 27%

Banco Meridian: 27%

Bibank: 27%

Banco REBA: 27%

Banco CMF: 27%

Banco Julio: 26,5%

Banco Bica: 26%

Banco Mariva: 26%

Banco de la Provincia de Córdoba: 25%

Banco de Comercio: 25%

Banco Macro: 25%

Banco de Tierra del Fuego: 25% para clientes y 21% para no clientes

Banco Hipotecario: 22% para clientes y 25% para no clientes

Banco del Sol: 24%

Banco de Corrientes: 24%

Banco del Chubut: 23,5%

ICBC: 23,5%

Banco Credicoop: 23%

Banco Formosa: 23%

Banco Nación: 22,5%

Banco Dino: 22%

Banco Masventas: 22%

Banco Provincia: 22%

Banco Comafi: 22%

BBVA: 21%

Banco Santander: 21%

Banco Galicia: 21%

Banco Ciudad: 20,5%

Cuánto gano si invierto $ 1 millón

En caso invertir $ 1 millón en la mejor tasa de interés del mercado financiero se obtendrá en total $ 1.022.500, lo que representa una ganancia directa de $ 22.500.