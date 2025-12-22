En esta noticia

El plazo fijo es una de las inversiones más elegidas por los pequeños ahorristas por su seguridad y rentabilidad. De esta manera, los bancos publicaron sus tasas de interés para los depósitos.

Qué banco tiene la mejor tasa de interés

El ranking de tasas para plazos fijos online a 30 días lo encabeza Crédito Regional, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 27,5% para no clientes y del 27% para clientes.

Cuál es la tasa de interés de los demás bancos

Según la tabla comparativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA), estas son las tasas de interés para depósitos a 30 días:

  • Crédito Regional: 27% para clientes y 27,5% para no clientes.
  • Banco VOII: 27%
  • Banco Meridian: 27%
  • Bibank: 27%
  • Banco REBA: 27%
  • Banco CMF: 27%
  • Banco Julio: 26,5%
  • Banco Bica: 26%
  • Banco Mariva: 26%
  • Banco de la Provincia de Córdoba: 25%
  • Banco de Comercio: 25%
  • Banco Macro: 25%
  • Banco de Tierra del Fuego: 25% para clientes y 21% para no clientes
  • Banco Hipotecario: 22% para clientes y 25% para no clientes
  • Banco del Sol: 24%
  • Banco de Corrientes: 24%
  • Banco del Chubut: 23,5%
  • ICBC: 23,5%
  • Banco Credicoop: 23%
  • Banco Formosa: 23%
  • Banco Nación: 22,5%
  • Banco Dino: 22%
  • Banco Masventas: 22%
  • Banco Provincia: 22%
  • Banco Comafi: 22%
  • BBVA: 21%
  • Banco Santander: 21%
  • Banco Galicia: 21%
  • Banco Ciudad: 20,5%

Cuánto gano si invierto $ 250.000

En caso invertir $ 250.000 en un plazo fijo a 30 días se obtendrá un total de $ 255.729, lo que significa una ganancia neta de $ 5.729.