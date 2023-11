En las últimas horas y al calor de la campaña electoral proliferaron los apoyos internacionales para Sergio Massa o Javier Milei en un escenario que expondrá un nuevo mapa de países aliados a la Argentina de acuerdo a quien gane el balotaje pero también desata el interrogante sobre la efectividad real de esos respaldos extranjeros.

En un claro intento por marcar la cancha y fijar lineamientos de lo que será un nuevo gobierno de Massa o Milei, presidentes vecinos, ex jefes de Estado o fuertes figuras de peso internacional enviaron sus respectivos respaldos a los candidatos configurando una clara dicotomía del ajedrez mundial: los apoyos de la izquierda versus la derecha internacional.

Qué líderes mundiales apoyan a Massa

Massa recibió ayer el respaldo de los presidentes de España, Brasil y México, así como el del exmandatario uruguayo, José 'Pepe' Mujica, quienes llamaron a votar por el líder de Unión por la Patria.

Lula Da Silva apoyó desde Brasil a Massa

Desde Madrid, el presidente español Pedro Sánchez sostuvo que Massa representa la apuesta por la "convivencia democrática" y por la "concordia frente a la estridencia" en abierta alusión a Milei. Quién también sumó su acompañamiento fue Andrés Manuel López Obrador, e l mandatario mexicano.

A la vez, el brasilero Lula Da Silva pidió que Argentina cuente con un próximo presidente que "le guste la democracia". Y desde Uruguay el expresidente Pepe Mujica dijo taxativo: "Si yo fuera argentino, votaría a Massa porque reiteradamente está planteando la necesidad de gobierno nacional".

El asesor de Massa en temas internacionales, el embajador Gustavo Martínez Pandiani, expresó a El Cronista que el apoyo que recibió el candidato oficialista "significa un reconocimiento al liderazgo regional de Massa y marca la relevancia de la Argentina en el tablero internacional".

También sostuvo que "hay coincidencia en los líderes que los apoyan a Sergio que es la opción que fortalece la democracia y la interacción productiva y pacífica del país con el resto del mundo".

Qué líderes mundiales apoyan a Milei

Se sabe que Milei tiene línea directa con el ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro y simpatiza con el exmandatario norteamericano Donald Trump. Pero no recibió en estas horas apoyo de estos líderes.

Por el contrario, desde La Libertad Avanza remarcaron el respaldo que obtuvo Milei del Grupo Libertad y Democracia conformado por ex presidentes de la derecha latinoamericana.

En un documento de no más de dos páginas los ex presidentes Jorge 'Tuto' Quiroga (Bolivia), Iván Duque (Colombia), Sebastián Piñera (Chile), Jeanine Áñez (Bolivia), Mariano Rajoy (España), Luis Fortuño (exgobernador de Puerto Rico), Andrés Pastrana (Colombia) y los expresidentes mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox expusieron que "Massa representa la continuidad de un modelo económico corporativo fracasado y de instituciones que, en lugar de permitir que Argentina crezca a la par de sus países vecinos, la ha mantenido en un estancamiento permanente".

Milei simpatiza con Bolsonaro y con Trump

Alentados por el expresidente Mauricio Macri estos exjefes de Estado también dijeron en ese documento que "Milei ha logrado granjearse el apoyo de buena parte de los votantes de Juntos por el Cambio, sobre todo a partir del respaldo expreso que le han efectuado varios de sus principales referentes y hoy representa la esperanza del cambio frente a la continuidad del modelo kirchnerista".

Diana Mondino, la eventual canciller de La Libertad Avanza dijo que "esperamos que Argentina pueda integrarse al mundo y no estar restringida solamente a unos pocos países como con este gobierno".

¿Intromisión electoral o agenda futura?

La expresión de algunos presidentes en ejercicio o de exmandatarios extranjeros hacia uno u otro candidato expuso casi de manera inusual en unas elecciones argentinas la ruptura de un código de la diplomacia mundial: la regla de no intromisión en la vida política de un país extranjero .

Aunque tanto en el búnker de Milei como el de Massa minimizaron ese hecho, algunos analistas políticos evaluaron la gravedad de esas conductas y su eventual impacto.

Sanchez desde España, Mujica en Uruguay y López Obrador desde México avalaron a Massa

Marcelo Elizondo que es consultor en comercio internacional dijo a El Cronista que el apoyo que recibieron Massa o Milei " concede imagen de gobernabilidad por los vínculos externos. Y en el caso de ganar acceso a cooperación externa". También ese apoyo al entender de Elizondo "define la pertenecía ideológica internacional y la ubicación de agenda política exterior te da un potencial para actuar a futuro".

Para el exembajador en Vietnam y consultor del CARI, Felipe Fridman el apoyo de los líderes mundiales a los candidatos "n o influye en nada más allá de entre quienes se reconocen en ellos". Pero subrayó que esas expresiones de respaldo son "una tendencia muy grave porque promueven la intromisión en asuntos internos de un país y ponen en peligro las relaciones entre los Estados".

Juan Pablo Lolhe fue embajador en Brasil durante muchos años y al evaluar el apoyo de Lula a Massa dijo a El Cronista que "ese respaldo no influirá mayoritariamente ya que la Argentina decadente se mira el ombligo y los de afuera apoyan a uno u otro por el solo hecho de explicarse algo que no entienden: a dónde vamos y que no nos sigamos cayendo como país" .

El exembajador en Estados Unidos y extitular del CARI José Octavio Bordón dijo que las expresiones de apoyo internacional nacen "desde visiones políticas diferentes. Respetables pero no influirán frente a la grave situación que vive el país y las alternativas electorales que tiene".

Como parte interesada en que gane Milei en las elecciones por ser parte del PRO macrista, el exembajador en China Diego Guelar reforzó las críticas a aquellos jefes de Estado que apoyaron a un candidato: "Los de afuera son de palo en la vida y en las elecciones". Y al minimizar el efecto de los avales a Massa o Milei de líderes extranjeros dijo que "la única opinión que importaría es la de Messi, que no habla".

Para el profesor de la UBA y miembro del CARI, Juan Pablo Laporte, los apoyos internacionales "pueden tener un valor simbólico para un electorado muy informado o para la militancia de cada una de las coaliciones políticas. Esto produce un reforzamiento de las creencias, percepciones y emociones de los que ya tienen decidido el voto. Pero no generan nuevas adhesiones ni cambios profundos en los que ya están consolidados en su decisión electoral".

Visto hacia el futuro inmediato, es decir, para el día después de las elecciones, Laporte cree que en el caso de mandatarios en ejercicio del poder de otros países, este apoyo, "puede generar un compromiso positivo a futuro para el candidato que le he dado su apoyo. Y contrariamente, podría dificultar su relacionamiento, si el candidato fuera el contrario y el apoyo fue muy profundo o excesivamente adjetivado".

Julio Lescano fue embajador en Uruguay y en Angola durante muchos años. Fue taxativo cuando expresó a El Cronista que "si suman o restan los apoyos internacionales a los candidatos dependerá desde donde previene el apoyo". Pero cree que aún en el caso de líderes muy conocidos, el apoyo no cambiaría el resultado como fueron los casos de apoyo de Mujica o Bolsonaro.

Por último, el especialista en temas de seguridad y defensa internacional, Juan Battaleme, dijo a El Cronista que "en líneas generales el apoyo no sirve para cambiar la dinámica interna, aunque es visto como intromisión y muchos candidatos usan ese apoyo como muestra de una agenda externa para el futuro inmediato".