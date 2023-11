Más allá de la formalidad de la Asamblea Legislativa que ratificó los resultados del escrutinio definitivo y confirmó el balotaje presidencial del 19 de noviembre, la sesión de ayer en el Congreso resultó ser un hecho histórico y le sirvió tanto a Sergio Massa como a Javier Milei para dejar mensajes velados a su tropa e imponer los lineamientos de la batalla electoral que se viene.

La imagen de Massa sentado en uno de los balcones centrales del recinto de Diputados y unos metros más abajo la figura de Milei en su banca bajo la mirada atenta de más de 300 legisladores y de Cristina Kirchner fue el retrato de una Argentina única: la que atraviesa una profunda crisis económica y que al mismo tiempo a 40 años del reinicio de la democracia pudo exponer por primera vez en un mismo recinto a los dos oponentes que irán al balotaje donde se definirá el modelo de país que elegirán los argentinos.

A las 14:27 de ayer cuando apenas había comenzado la Asamblea Legislativa la vicepresidenta, que presidió la sesión con Cecilia Moreau, le ofreció a Massa que estaba enfrente en unos de los balcones una sonrisa cómplice y la V de la victoria. Algunos peronistas leyeron esa mirada de Cristina Kirchner una suerte de mensaje encubierto de traspaso de poder por adelantado para los tiempos que vienen.

Milei estaba sentado a unos metros en su banca acompañado por su compañera de fórmula Victoria Villaruel y no cruzó mirada alguna con Massa. Ambos se mantuvieron distantes. Hubo aplausos para ambos candidatos cuando se leyó el escrutinio definitivo.

Cautela de Massa y arenga

Sin embargo, el candidato presidencial de Unión por la Patria aun no quiere cantar victoria. Los diputados y senadores peronistas aplaudieron a rabiar al ministro-candidato en el recinto cuando se leyó el escrutinio final que lo dio por ganador en la primera vuelta con 9.645.983 votos (36,68) frente al 29,98% de Milei.

Massa se mantuvo cauto y sin esbozar demasiados gestos. Unos minutos después de la arenga pública que recibió de los peronistas en la Asamblea Legislativa se juntó a solas con su tropa en el Salón de Honor. En una reunión a puertas cerradas fue directo al grano: "No hay que dormirse en los laureles, Hay que seguir militando y no hay que relajarse", dijo Massa.

Escoltado por la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau y el jefe de bancada Germán Martínez, el candidato presidencial del oficialismo insistió en "estar atentos a la fiscalización" en el balotaje en cada una de las provincias. Cristina Kirchner no estuvo en ese encuentro y optó por salir raudamente ni bien terminó la sesión especial.

Según comentaron a El Cronista varios de los presentes Massa también reclamó "poner mucho orden a la comunicación". Esta fue casi una directiva religiosa que apunta a contrastar los dimes y diretes en las filas de los libertarios.

Aunque también hubo quienes leyeron en ese mensaje cierto malestar con el canciller Santiago Cafiero y su posicionamiento diplomático frente a los palestinos en medio de los crueles ataques de la agrupación terrorista Hamas a Israel, una línea de acción del gobierno que el propio ministro buscó desmarcarse.

Durante la charla motivacional que lanzó Massa a los diputados y senadores del PJ también agradeció los apoyos recibidos ante cada proyecto de ley que mandó al Congreso. El diputado Daniel Arroyo dijo que el ministro les pidió salir puerta por puerta a pedir el voto de Unión por la Patria y "a no aflojar ni un segundo porque no la tenemos fácil".

El sanjuanino José Luis Gioja fue más categórico al evaluar el encuentro secreto de Massa sin su tropa legislativa: "Massa nos dejó en claro que hay que remarcar que el camino que propone Milei ya lo tuvo la Argentina con Martínez de Hoz, Cavallo y Macri. Con ese retroceso no vamos a arreglar el problema de los argentinos", dijo.

El show de Milei con el PRO

Milei también tuvo su show antes y después de la Asamblea Legislativa. Llegó temprano al Congreso y antes de instalarse en su banca lanzó una señal a los máximos referentes del PRO, Mauricio Macri y Patricia Bullrich que apoyan su candidatura: "Para nosotros la eliminación del Banco Central es una política de Estado que es parte fundacional de nuestra visión, por lo tanto no se negocia bajo ningún punto de vista", afirmó el libertario sobre uno de los puntos que más cuestionan los economistas de Macri.

No se quedó allí. También dijo que la dolarización de la economía no entra en la discusión con Macri y fue tajante en esto. "No se negocian ninguno de los puntos de mi política económica", cerró al ser abordado por la prensa.

Más tarde, cuando la Asamblea había culminado el candidato de La Libertad Avanza salió por el hemiciclo y mantuvo un apartado con un grupo de legisladores del PRO entre los que estaban Cristian Ritondo y Hernán Lombardi.

Fue una reunión breve pero cerrada y también con mensajes directos de Milei a sus aliados. Según pudo reconstruir El Cronista allí planteó la necesidad de reforzar la fiscalización de mesas en el balotaje y evaluar el tema de observadores internacionales para el día de la elección.

Por otra parte, Milei también dijo que si el PJ convoca a una sesión en Diputados antes del balotaje se ponga a consideración un proyecto de resolución de su autoría que exige al Gobierno a "accionar con todas las herramientas institucionales que nuestro sistema republicano nos provee para exigir la inmediata aparición con vida y liberación de los aproximadamente 25 compatriotas desaparecidos por el grupo terrorista Hamas" el pasado 7 de octubre en Israel.

Los diputados del PRO le aseguraron el apoyo a esa iniciativa y expusieron también un comunicado de rechazo a la posición de la Cancillería argentina en donde repudiaba la defensa de Israel frente a los ataques de Hamas.

No hubo mayor intercambio de opiniones y Milei dejó el recinto del Congreso con la directiva clara de reforzar la fiscalización y dar batalla en las urnas. La foto con Massa en el recinto ya había quedado en la historia.