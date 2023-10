Balotaje en Argentina: cuándo será el debate entre Sergio Massa y Javier Milei

Los argentinos definieron que haya un balotaje entre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa , y el líder de la La Libertad Avanza, Javier Milei , por lo que se vendrá un nuevo debate presidencial .

Sergio Massa logró revertir un tercer lugar para el peronismo y ubicar al oficialismo a la cabeza con el 36,6% de los votos por sobre Javier Milei (29,9%) y Patricia Bullrich (23,8%).



Contra todos los pronósticos, no solo retiene la totalidad de los votos de Unión por la Patria en las PASO sino que además sumó 2.853.550 votos más.



La segunda vuelta se realizará el 19 de noviembre de 2023 , pero antes los candidatos se enfrentarán mano a mano en un tercer debate presidencial.

Elecciones 2023: ¿cuándo será el debate entre Sergio Massa y Javier Milei?





El debate presicencial tiene fecha para el domingo 12 de noviembre, es decir, una semana antes del balotaje.

El debate se realizará en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo lugar donde se realizó el segundo debate presidencial.

El último debate, realizado una semana antes de las elecciones del 22 de octubre, dejó como ganador a Sergio Massa según un sondeo realizado por la consultora Circuitos.

Ante la pregunta "¿para usted, quién ganó el segundo debate presidencial?", el 27,4% de los consultados ubicó al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, como el claro ganador de la noche .

Cuáles fueron los otros balotajes en la historia argentina





El sistema incluido en la reforma constitucional de 1994 prevé una última convocatoria a sufragar 30 días posteriores entre los dos primeros candidatos más votados, siempre que ninguno haya obtenido al menos el 45% de los votos afirmativos (no cuentan los votos en blanco), o alzarse con el más del 40% con una diferencia de diez puntos respecto al segundo.

Con su debut trunco en los comicios de 2003, el esquema volvió a concretarse en 2015 (esta vez en su plenitud). Sin embargo, en 1973 ya se había dado el escenario, aunque bajo legislación de la dictadura militar.



Balotaje presidencial de 2003

Las elecciones presidenciales del domingo 27 de abril de 2003 entre los candidatos Carlos Menem (Frente por la Lealtad/UCeDé); Néstor Kirchner (Frente para la Victoria); Ricardo López Murphy (Movimiento Federal Recrear); Adolfo Rodríguez Saá (Frente Movimiento Popular - PUL); Elisa Carrió (ARI); Leopoldo Moreau (Unión Cívica Radical); Patricia Walsh (Izquierda Unida), Alfredo Bravo (PS) y Jorge Altamira (PO) inauguró el primer ensayo a balotaje entre los dos aspirantes más votados desde su incorporación en 1994.

El exmandatario sumó el 24,45% de los sufragios, mientras que el santacruceño, 22,25%; escenario que, según el primero, "no reunía las condiciones" para garantizar una "transparente legitimidad democrática" en la segunda vuelta.

Balotaje presidencial de 2015

El segundo registro de balotaje en Argentina tuvo lugar en las elecciones presidenciales de 2015 entre Daniel Scioli (Frente para la Victoria) y Mauricio Macri (Cambiemos).

Si bien el candidato oficialista había logrado imponerse en primera vuelta con el 37,08% frente al 34,15% que cosechó el exjefe de Gobierno porteño, el diferencial de poco menos de 3 puntos demandó una definición 30 días después.