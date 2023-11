Un día después del análisis de resultados del debate presidencial los candidatos Sergio Massa y Javier Milei se aprestan para recorrer el último tramo de la campaña bajo un firme objetivo: convencer a los indecisos, ajustar el voto en algunas localidades gravitantes en términos electorales y apuntalar con algunas sorpresas el discurso final para ganar el domingo de balotaje.

Asesorados por especialistas, aliados políticos o simplemente por la intuición que les muestra la calle, tanto Massa como Milei buscan dar la puntada final esta semana a la carrera por la Presidencia.

La suerte ya está echada y tanto en el búnker del candidato de Unión por la Patria como en el del libertario creen que salieron bien parados en el debate presidencial. Ni Massa ni Milei se mostraron vencidos en el duelo verbal desplegado en la Facultad de Derecho. Por el contrario, cada uno se mostró ganador de esa contienda verbal.

No obstante, ambos coinciden en que los números del resultado electoral están muy ajustados. Las encuestas que llegan al escritorio de Milei y Massa son tan variadas como el resultado que arrojan para el domingo aunque en casi todos los casos coinciden en que hay una paridad fina entre ambos contrincantes.





La estrategia de Massa

Quizás por esos resultados ajustados que muestran los sondeos de opinión y el olfato político que exponen los militantes es que Massa y Milei no relajarán ni un segundo hasta el jueves por la noche en que culmine la campaña y comience la veda electoral hasta el domingo.

Después de analizar los coletazos del debate presidencial junto con su equipo más íntimo de comunicación liderado por Santiago García Vázquez, donde también estaban Juan Manuel Olmos, Luis Andreotti y el asesor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, el ministro recorrió ayer la localidad bonaerense de San Vicente con el tema seguridad como eje discursivo y el anuncio de poner en marcha un "tablero de control" sobre el funcionamiento de la justicia.

Massa, junto al intendente municipal, Nicolás Mantegazza, visitó el Centro Operativo de Prevención de San Vicente, donde compartió un encuentro con las fuerzas de seguridad y volvió a hablar de su plan de unificación en un comando de las fuerzas de seguridad nacional con las policías provinciales.

En tanto, el ministro de Economía y candidato presidencial recorrerá hoy la provincia de Río Negro donde mantendrá reuniones con estudiantes y un encuentro con el peronismo local. La apuesta por esta provincia no es casual ya que allí Massa ganó en las generales con el 37,8%, Milei sacó el 33,7% pero el voto en blanco llegó casi al 3% y el nulo o recurrido sumó casi un 2%.

El cierre de campaña de Massa traerá sorpresas : será el jueves por la tarde aunque no habrá un acto político tradicional. Más bien será una recorrida en una fábrica o algo parecido donde se lo verá al candidato rodeado de trabajadores. Esa es la imagen que quiere mostrar el representante de Unión por la Patria antes del balotaje.

Por otra parte, en el búnker de Massa aseguraron a El Cronista que "todos los dardos apuntan ahora a los indecisos".

Según se supo, en la evaluación que hacen en el equipo massista creen que tras el debate entre los indecisos había un cierto consenso de que Milei estaba preparado, tenía buenas ideas y era una persona que estudiaba. Pero ayer, evaluaron que tras la pulseada en la Facultad de Derecho " se expuso el Milei inestable y agresivo que ya el indeciso conocía pero además quedó en evidencia el Milei que no sabe . El Milei que no conoce el funcionamiento del Estado y que no está preparado para ser presidente", dijeron allegados a Massa.



El cierre de Milei

Por el lado del candidato libertario se muestran tranquilos y remarcaron a El Cronista que Milei se mostró conforme con el resultado del debate porque "expuso a un Massa mentiroso que daba cifras y datos falsos".

Ayer, el apoderado nacional de La Libertad Avanza, Santiago Viola, se refirió a las noticias difundidas sobre la falta de boletas del espacio en la próxima elección presidencial. "La provisión de boletas a las Juntas Electorales de cada uno de los distritos es únicamente a los fines de colaboración por parte de la justicia y el correo. La Libertad Avanza no ha incumplido con resolución legal alguna y ha acompañado boletas para todas las mesas de votación en la cantidad que se estiman necesarias para el inicio de la elección", sostuvo.

De esta manera, en La Libertad Avanza buscaron poner fin a esta polémica y aclararon que "ejerciendo la libertad de elegir, y a los fines de evitar roturas, robos y sustracción de boletas, como los ocurridos a lo largo y ancho del país en las elecciones anteriores, se tomó la decisión de redoblar los esfuerzos a través de nuestros fiscales para que sean ellos quienes cuiden y repongan nuestras boletas cuando sea necesario". Con ello buscaron responder a quienes habían cuestionado a Milei por no entregar la cantidad suficiente de boletas por mesa a la justicia electoral.

En paralelo a esto, en el búnker de Milei repasaron todo el operativo que desplegarán los fiscales de La Libertad Avanza en el domingo de balotaje y el libertario a la vez que los dirigentes de peso pidieron "un esfuerzo extra" para controlar las urnas el 19 de noviembre de 2023.

Milei estará hoy en Rosario en un acto en el Monumento a la Bandera donde expondrá un fuerte mensaje de lucha contra el narcotráfico y tratará de diferenciarse de Massa una vez más en este tema delicado para Santa Fe.

Mañana el libertario estará de recorrida por el conurbano bonaerense en la localidad de Ezeiza y el jueves cerrará con una caravana y acto en Córdoba . El lugar elegido para el final de la campaña de Milei no es casual. Allí es el lugar del país donde en las generales quizás obtuvo mayor diferencia de votos La Libertad Avanza (33,5%) con su aliada Patricia Bullrich (22%) mientras que Massa sólo sacó el 13% de los votos. Ambos saben que hay un 29% que eligió a Juan Schiaretti en disputa.

La lógica para el tramo final de campaña responde a un planteo concreto que circula en el búnker de Milei: creen que deben reforzar el voto fiel del votante antiK que está centrado en Bullrich y Schiaretti.

Es que los libertarios confían que si logran obtener buena parte del 23% que sacó Bullrich en las generales y el 6,7% de Schiaretti la elección ya la tendrían ganada.

Además, en La Libertad Avanza sacan cuentas respecto a la abstención electoral. Creen que en un balotaje la gente sale a votar mucho más que en una general común . Se sustentan en datos concretos: en el balotaje de Macri-Scioli fue a votar casi el 81% del electorado.

Es un número importante, aunque esto choca con un dato que amenaza a la oposición: la cantidad de votantes que podrían irse el fin de semana largo y que no irían a votar. A estos también destinará un mensaje Milei en el cierre de campaña.