Axel Kicillof habló sobre el bono a los estatales bonaerenses y sembró dudas: "Algo vamos a implementar"

En el marco de un acto de entrega de computadoras del plan Conectar Igualdad en San Miguel, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abordó la cuestión del bono anunciado por el ministro de Economía y candidato presidencial por el oficialismo, Sergio Massa. El bono de $60.000 para los trabajadores del sector privado y público generó diversas reacciones entre los gobiernos provinciales, quienes salieron a aclarar su postura respecto a su implementación, con 11 de ellas que ya anunciaron que, por distintas razones, no lo otorgarán.



Kicillof se mostró cauto en sus declaraciones, sin confirmar ni descartar la posibilidad de otorgar el bono en la provincia.

El gobernador subrayó que en la Provincia de Buenos Aires aseguraron aumentos a los colectivos de trabajadores por encima de la inflación a través de negociaciones paritarias. "En cada uno de los años de gobierno y también este año en lo que va del año, más allá de la aceleración de los precios, estamos por encima de la inflación en el tema paritario", afirmó.

Kicillof hizo hincapié en la importancia de mantener los salarios para evitar una caída en el consumo y garantizar la actividad económica. "Lo que necesitamos es que los salarios se sostengan, no solo para beneficio y por derecho de los trabajadores, sino porque finalmente lo que se produce es una caída del consumo y el propio empresario no va a tener a quién venderle", sostuvo.

En relación al bono destinado al sector privado, el gobernador planteó su perspectiva sobre la medida. "En este sentido me parece que el bono a los privados tiene primero este significado, que hay muchos sectores que no les está yendo mal y entonces en vez de reflejar eso en aumentos salariales que le ganen a los precios... Porque el empresario vende, obviamente en promedio, algunos más otros menos, sus productos se encarecen junto a la inflación. Así que si el salario se atrasa con respecto a la inflación ahí hay una rentabilidad adicional", explicó.

Respecto a la posibilidad de implementar el bono en la provincia, Kicillof expresó: "Nosotros desde el punto de vista de la provincia de Buenos Aires, no solo venimos ganándole a la inflación, sino que en septiembre teníamos pautado un aumento del 15% para los estatales del gobierno provincial".

Sin embargo, aseguró que "la cuestión del bono nos parece muy interesante en la medida que tengamos posibilidades y que convenga en el terreno de una paritaria que funciona muy bien, lo charlaremos con los trabajadores y las trabajadoras, y veremos qué es lo que implementamos. Pero sin dudas algo vamos a implementar a nivel provincial, veremos qué".

La respuesta de ATE

Oscar de Isasi, secretario General de ATE Provincia de Buenos Aires, no se sorprendió ante la postura del mandatario provincial. Según De Isasi , el mandatario ya había adelantado su postura en una reunión previa con él y otros representantes de la CTA Nacional en la Casa de Gobierno, explicó a El Cronista.

"En el marco de una reunión que tuvo la CTA Nacional con el gobernador en la Casa de Gobierno, para intercambiar opiniones y valoraciones políticas de la etapa, nos adelantó que llevaría a cabo consultas con el Gobierno Nacional y con los municipios para definir la mejor propuesta que permita mantener los salarios por encima de la inflación en la provincia. Además, ratificó el aumento del 15% que los estatales tienen por paritaria y puso énfasis en construir una propuesta consensuada para garantizar que los salarios sigan siendo competitivos en relación a la inflación", dijo De Isasi.

En ese encuentro, De Isasi destacó que se planteó el respaldo de la CTA Autónoma Provincia de Buenos Aires a la gestión del gobernador Kicillof, así como el compromiso de trabajar para su reelección. Según el gremialista, es vital que la continuidad de Kicillof como gobernador permita profundizar las mejoras en las condiciones de vida de los habitantes de la provincia.



Paritaria de estatales provincia, como se cerró

Los empleados públicos bonaerenses de ATE, UPCN y Fegeppba recibirán un aumento del 45% en sus salarios, luego de que, en julio pasado, se definiera un nuevo acuerdo paritario para el próximo trimestre.

Estas dos nuevas subas, una que se cobró en julio y la otra, hoy confirmada poer el gobernador, en septiembre, se sumarán a la suba de sueldos del 40% que ya lleva acumulado el primer semestre del año. Así se aplicarán:

Julio 2023: 30 % de aumento;

30 % de aumento; Septiembre 2023: 15 % de aumento.

De esta forma, los trabajadores estatales de Buenos Aires habrán recibido, a septiembre, un 85% de aumento total sobre sus salarios a lo largo de todo 2023 .

El bono y las provincias

El anuncio de Massa sobre el bono buscaba aliviar el impacto de la devaluación pos-PASO y recuperar el poder adquisitivo de los salarios. El bono de $60.000 sería pagadero en septiembre y octubre, dirigido a trabajadores con salarios netos de hasta $400 mil mensuales.

Mientras tanto, diversas provincias, como Misiones, Santa Fe, Jujuy, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Neuquén, Catamarca, Santa Cruz, Tucumán y la ciudad de Buenos Aires , han adelantado su decisión de mantener los acuerdos salariales previos y no otorgar el bono anunciado.

En tanto, la ministra de Trabajo, Raquel 'Kelly' Olmos, convocó a los gremios y propuso la identificación de empresas que no cumplan con el pago del bono, advirtiendo que se aplicarán multas en caso de incumplimiento. Olmos también estableció que los beneficiarios del bono no podrán adquirir dólares, detallando esta medida en diferentes medios.