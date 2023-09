Cambios para Autónomos: ¿de cuánto deberían ser las actualizaciones?

Luego de que Sergio Massa elevara el piso mínimo del Impuesto a las Ganancias a $ 1,7 millones, en una entrevista en C5N, el ministro-candidato por Unión por la Patria lanzo una nueva promesa en tiempos electorales: trabajar en medidas impositivas para los monotributistas y autónomos.

"Para autónomos estamos trabajando en otra cosa, no me apuren. Luego de estar con la CGT y salir a saludar a la plaza, me junte al equipo y les dije ‘terminemos de mandar la ley para la elevación para que ingrese al Congreso, el decreto a la firma. Pero para la semana que viene quiero tener alguna propuesta para evaluar para monotributistas y autónomos'", afirmó el titular de Economía.

Previa a las declaraciones, el Consejo de Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emitió un comunicado dirigido al ministro para evidenciar la preocupación de los colegas y contribuyentes ante la falta de actualizaciones de los importes establecidos en el Régimen de Retención del Impuesto a las Ganancias desde su entrada en vigencia en agosto de 2019. Y calcular que, si consideramos el IPC de julio 2019 (230,4940) contra el último conocido de julio 2023 (1818,0838), la variación representa un 788,08%.

Con firma de la presidenta, Gabriela Russo y la secretaria, Silvia Abeledo, la carta informaba que, por el tiempo transcurrido y el crecimiento proceso inflacionario en el que se encuentra la Argentina, las sumas vigentes no responden a un parámetro objetivo de los distintos conceptos sujetos a retención.

La postura es compartida por el contador y socio de Lisicki Litvin & Asociados, Cesar Litvin quien se manifestó que el Gobierno debe poner en igualdad de condiciones a los asalariados y los autónomos. "Hoy un autónomo que gana $ 280.000 y es soltero, ya paga ganancias. Y un autónomo que tienen dos hijos y la cónyuge a cargo con $ 289.000 pesos. Mientras que el piso de los asalariados está en 1.7000.000 pesos", sentenció.



En base al piso mínimo de $ 404.000, que estaba vigente a principios de año y siguiendo las proyecciones de inflación del 150% para los primeros diez meses, considera que el Gobierno debería haber elevado el monto a 1 millón de pesos tanto para asalariados como monotributistas.

Así, para Litvin, el esquema tributario, en donde una existe una diferencia abismal entre quienes se encuentra en relaciones de dependencia y quienes no, genera prejuicios sobre estos últimos. "El independiente también es un trabajo, que incluso, está en peores condiciones que un empleado porque no tiene vacaciones, y si las tiene no las cobra, tampoco aguinaldo, ni indemnizaciones. No hay ningún motivo jurídico para discriminar en contra de los autónomos y más cuando la brecha se vuelve más grande", argumento.



Aunque sí advierte de la existencia de costos en la recaudación con la elevación del piso del Impuesto a las Ganancias y las promesas futuras para los autónomos y monotributistas. "El número que puso el ministro de Economía ayer tiene un alto costo fiscal, es un escenario de déficit. Antes de tomar cualquiera de estas medidas se deben evaluar sus consecuencias y evaluar si hay caja para desfinanciar al estado".