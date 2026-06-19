Cómo funciona la prohibición al uso de redes sociales a menores de 16 años impulsa el Reino Unido.

Cuando se apruebe la medida en una votación en el Parlamento, Reino Unido se convertirá en uno de los países pioneros en prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16 años.

La medida del Gobierno británico, que considera que ha tomado “la decisión correcta” para proteger a los niños de los peligros en línea, afectará a TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick.

Tras anunciar su decisión, el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, reconoció que llevarlo a cabo no será fácil ya que algunas empresas tecnológicas quieren hacer creer que las redes sociales son “inmutables, parte de un orden casi natural”.

Cómo funciona la prohibición a las redes sociales

La prohibición impulsada por el gobierno del Reino Unido impedirá que los menores de 16 años accedan a redes sociales y plataformas de interacción entre usuarios que permiten publicar contenido y utilizan algoritmos para distribuirlo. El proyecto de ley será enviado al Parlamento antes de fin de año y, de ser aprobado, las nuevas disposiciones comenzarían a aplicarse durante la primavera de 2027.

La prohibición podría entrar en vigencia en primavera del próximo año (Fuente: archivo). Fuente: Shutterstock Shutterstock

La propuesta británica también contempla medidas más amplias que las implementadas en otros países. Además de restringir el acceso a las redes sociales, prevé bloquear funciones consideradas de riesgo para los menores de 16 años, como las transmisiones en vivo y la comunicación con desconocidos. Estas limitaciones también podrían extenderse a otros servicios en línea, incluidos algunos sitios de videojuegos, con controles reforzados para dificultar que los adolescentes puedan eludir las restricciones establecidas.

Cómo funciona la normativa en España

En España, la edad mínima legal para registrarse y usar redes sociales es de 14 años pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado su intención de elevar a 16 años la edad mínima para abrir una cuenta en redes sociales, lo que en la práctica supondría impedir que los menores de esa edad tengan una cuenta propia, según informó la Agencia EFE.

Para ello, el Gobierno ha impulsado el proyecto de Ley de Protección de Menores en Entornos Digitales que, además de elevar a 16 la edad mínima de acceso, exigirá a las empresas tecnológicas que cuenten con sistemas de verificación de edad efectivos.

La ley, además, reformará el Código Penal para castigar los deepfakes (imágenes generadas por IA para ofender) de contenido sexual o que sean vejatorios para los menores, a la vez que establece el engaño online a menores (grooming) como agravante en algunos delitos contra la libertad sexual, entre otras medidas.

Con esta norma, el Gobierno da el primer paso para preservar y garantizar los derechos de los menores en el ámbito digital, proteger sus datos personales y asegurar el acceso a contenidos adecuados para su edad.