El Gobierno apuesta a continuar extendiendo la duración de los títulos en pesos que ofrece al mercado, al tiempo que volverá a buscar dólares, pero en menor cantidad que en la licitación previa. Para eso, el Tesoro convocó a una licitación el próximo miércoles, donde ofrecerá un menú variado, con letras a tasa fija, otras que ajustan por CER, bonos duales con CER y Tamar, título dólar linked, y los Bonares 2027 y 2028. A diferencia de la última licitación, cuando tenía la posibilidad de colocar hasta u$s 900 millones, Luis Caputo saldrá a buscar menos divisas. En esta ocasión, serán u$s 150 millones de cada bono soberano, mientras que habrá una segunda vuelta el jueves por u$s 100 millones adicionales en cada título. Así, buscará captar hasta u$s 500 millones. “La estrategia oficial seguirá enfocada en extender duration y trasladar vencimientos hacia los tramos más largos de la curva en pesos”, aseguró Pedro Moreyra, director de Guardian Capital. Caputo buscaría sostener una baja gradual de las tasas, fundamentalmente en los instrumentos cortos, aunque podría convalidar premio en títulos con duration más prolongada. En la licitación, la Secretaría de Finanzas buscará renovar vencimientos por $ 11,15 billones. “En un contexto de liquidez holgada, donde el Tesoro mantiene $ 8,37 billones depositados en el BCRA y los rendimientos en pesos continúan relativamente bajos, los vencimientos por $ 11,15 billones no lucen particularmente desafiantes”, estimó PPI. En ese contexto, pondrá a disposición del mercado los siguientes instrumentos: Lecap y Boncap al 30/09/26 (S30S6) Lecer y Boncer al 31/05/27 (TZXY7) Lecer y Boncer al 30/09/27 (TZXS7) Bono CER / Tamar al 30/06/28 (TXMJ8) -nuevo Bono CER / Tamar al 29/06/29 (TXMJ9) Título Dólar Linked al 30/09/26 (D30S6) Bonar Hard Dólar al 29/10/27 (AO27) Bonar Hard Dólar al 31/10/28 (AO28) “Bajo este marco, el foco del mercado estará puesto en más Duales Tamar-CER. El nuevo Dual actualmente rinde CER +5,3% en lo que va del año (o Tamar +830 puntos básicos), muy por debajo del 7,3% al que había sido emitido en su debut”, agregó PPI. “El interés podría concentrarse nuevamente en instrumentos largos, especialmente duales o ajustados por CER”, coincidió Moreyra. “Para inversores que busquen mantenerse en pesos en el corto y mediano plazo, la deuda CER continúa apareciendo como la alternativa más atractiva por el rezago inflacionario y la dinámica de datos”, agregó el especialista.