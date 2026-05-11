La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este lunes, 11 de mayo de 2026 alcanzó los $ 1.365, cifra que señala una diferencia de 0,74% en comparación a la sesión de apertura. La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, marcando un incremento respecto a los días pasados, indicando que la moneda se está fortaleciendo. Este escenario podría atraer a más inversores y generar confianza en el mercado, lo que sugiere un posible crecimiento en la economía local. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 45.39%, revela un comportamiento inestable y con muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 32.59%. Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330. Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a pagar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente. No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%. En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las regulaciones para adquirir divisas para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Además de levantar el límite, el banco también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: