Volvió el servicio militar: en agosto y por orden del Ejército, multan a todos los jóvenes que no definan su situación en las Fuerzas Armadas.

Confirmado por las Fuerzas Armadas | Los nacidos en 2008 deberán realizar el servicio militar: será por un año y recibirán un salario mínimo

La obligación de definir la situación militar continúa vigente en Colombia para los hombres que alcanzan la mayoría de edad. La normativa establece que el deber nace desde los 18 años y se mantiene hasta los 50 años, con diferentes procedimientos según la edad y la condición de cada ciudadano.

Quienes no realicen el registro y no definan su situación militar pueden convertirse en remisos y enfrentar multas, además de otras consecuencias previstas por la ley.

Además de la posibilidad de incorporarse al servicio militar durante este mes, la legislación colombiana permite resolver la situación militar mediante la expedición de la libreta militar cuando corresponda, así como acceder a causales de exoneración previstas en la ley.

¿Quiénes están obligados a definir su situación militar?

La legislación colombiana establece que todos los hombres deben definir su situación militar una vez cumplen la mayoría de edad. Esto no significa que todos deban prestar servicio militar, sino que deben adelantar el procedimiento correspondiente ante las autoridades de reclutamiento para determinar si serán incorporados, exonerados o si deberán tramitar su libreta militar.

La obligación aplica desde los 18 años y continúa hasta los 50 años. Durante ese periodo, el ciudadano debe resolver oficialmente su condición frente al servicio militar, ya sea mediante la incorporación o a través de alguno de los mecanismos previstos en la Ley 1861 de 2017 y las disposiciones complementarias.

La definición de la situación militar sigue siendo un requisito obligatorio para miles de jóvenes en el país.

¿Qué pasa si un joven no se registra o no define su situación militar?

Cuando un ciudadano no atiende las citaciones o deja pasar el tiempo sin resolver su situación militar, puede ser declarado remiso por las autoridades de reclutamiento.

Esta condición trae consigo consecuencias legales y económicas. Además de las sanciones monetarias establecidas por la ley, el ciudadano deberá regularizar su situación para evitar inconvenientes en diferentes trámites administrativos.

Aunque en años anteriores las multas eran considerablemente más altas, la normativa fue modificada para facilitar que quienes permanecían pendientes del trámite pudieran ponerse al día bajo nuevas condiciones.

¿De cuánto son las multas por no definir la situación militar?

Con la entrada en vigor de la Ley 2341 de 2023, el esquema de cobros cambió para quienes superan los 24 años o para estudiantes universitarios que hayan cursado más de cinco semestres.

La norma establece que la denominada Cuota Única de Compensación Militar depende de los ingresos personales del ciudadano:

Personas sin ingresos: hasta el 5 % de un salario mínimo legal mensual vigente.

Personas con ingresos iguales o inferiores a dos salarios mínimos: hasta el 15 % de un salario mínimo.

Personas con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos: hasta el 25 % de un salario mínimo.

Personas con ingresos superiores a cuatro salarios mínimos: hasta el 50 % de un salario mínimo.

La ley también dispone que el cálculo debe hacerse únicamente con base en los ingresos personales del solicitante y no sobre los ingresos del núcleo familiar.

¿En qué casos una persona puede quedar exonerada del servicio militar?

La legislación colombiana contempla múltiples causales de exoneración. Entre las principales se encuentran:

Ser hijo único de padres sin medios de subsistencia o con incapacidad para trabajar.

Tener padres mayores de 60 años que dependan económicamente del ciudadano.

Ser padre de familia.

Estar casado o acreditar unión marital de hecho.

Tener una discapacidad.

Pertenecer a una comunidad indígena.

Ser víctima del conflicto armado.

Ser objetor de conciencia.

Ser ciudadano desmovilizado.

Ser mujer trans que haya realizado el cambio del componente sexo en el registro civil.

Cada caso debe ser evaluado por la Dirección de Reclutamiento y Movilización mediante la documentación correspondiente.

¿Cuáles son las fechas de incorporación al servicio militar en Colombia durante 2026?

El Ejército Nacional confirmó que para 2026 habrá cuatro periodos oficiales de incorporación:

Del 1 al 28 de febrero de 2026.

Del 1 al 27 de mayo de 2026.

Del 1 al 28 de agosto de 2026.

Del 1 al 28 de octubre de 2026.

La incorporación de agosto corresponde a la tercera convocatoria del año y está dirigida a los ciudadanos que cumplan los requisitos establecidos por la legislación vigente y sean declarados aptos durante el proceso de selección.

¿Qué beneficios obtiene quien presta el servicio militar?

Cumplir con el servicio militar también puede representar oportunidades para muchos jóvenes.

Durante el periodo de incorporación, los soldados reciben bonificación económica, alimentación, alojamiento, atención en salud y formación integral. Asimismo, pueden acceder posteriormente a programas de educación, capacitación para el trabajo y beneficios que facilitan su ingreso al mercado laboral.

Por esta razón, las autoridades recuerdan que definir la situación militar no solo constituye un deber legal, sino también una alternativa que puede abrir nuevas oportunidades académicas y profesionales para quienes deciden prestar el servicio.