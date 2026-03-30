La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento del 2,9% para los haberes de abril, que vendrán acompañados del bono de $ 70.000. De esta manera, la jubilación mínima pasa a $ 450.319,31. Además, el organismo previsional adelantó el calendario de pagos de abril, un mes que llegará con algunas modificaciones debido a los feriados del jueves 2 y viernes 3. El próximo mes, los jubilados y pensionados cobrarán los siguientes montos: El bono previsional de $ 70.000 está destinado a todos los jubilados y pensionados que cobren la mínima, que en abril será de $ 380.319,31. Con el adicional, el haber total alcanzará $ 450.319,31. Sin embargo, quienes cobren más que la mínima pero menos que $ 450.319,31 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese tope. Por otro lado, los beneficiarios que superen el monto total del haber más el bono no recibirán el extra. La ANSES dio a conocer el calendario de pagos que comenzará a regir a partir del próximo mes, aunque incluirá modificaciones por los feriados del jueves 2 y viernes 3 de abril. Los cambios responden a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, junto con el Jueves y Viernes Santo.