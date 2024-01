Aumentan el DNI y Pasaporte: cuánto cuestan desde hoy en línea con la suba del dólar

Este lunes se modificaron los precios para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI), el Pasaporte y otras gestiones realizadas por el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

A través de la Resolución 5/2024 del Ministerio del Interior a cargo de Guillermo Francos y de la Disposición 18/2024 del Renaper, ambas publicadas este lunes en el Boletín Oficial, aumentaron los valores para sacar el DNI y el Pasaporte desde $ 3000 hasta $ 125.000.

"Con el propósito de continuar asegurando los mejores estándares en términos tecnológicos, de diseño y de seguridad de los documentos de viaje argentinos, y en sintonía con valores de referencia para documentos análogos en países de la región, deviene necesario actualizar los aranceles correspondientes a la expedición del Pasaporte", señala el Renaper en los considerandos de la medida.

Por su parte, la Resolución firmada por Francos agrega una tarifa nueva para tramitar el DNI digital disponible en el celular, el cual ahora será arancelado y "consiste en la réplica exacta de los datos de identificación del DNI en formato tarjeta, como parte integrante de la Plataforma Digital del Sector Público Nacional", señala la medida.

Pese a la suba, el Gobierno aclaró que quienes no cuenten con recursos económicos para afrontar el pago de la tasa (incluidos hijos e hijas menores de 18 años u otras personas con capacidades restringidas que se hallen a su cargo), "el DNI seguirá siendo gratuito, gracias a un convenio con el ANSES que, ante el inicio del trámite, entrecruza los datos automáticamente para que este no sea abonado".

¿Cuánto cuesta ahora tramitar el DNI, el Pasaporte y otros trámites del Renaper?

Tras las modificaciones implementadas este lunes, todas en línea con el aumento del dólar oficial tras la devaluación de más del 50% de diciembre más el crawling peg del 2% mensual, ¿cuánto cuesta ahora tramitar el DNI, el Pasaporte y otros trámites del Renaper?

Aumenta el DNI: ¿Cuánto cuesta ahora?

Tras la publicación de la Resolución 5/2024 del Ministerio del Interior a cargo de Guillermo Francos este lunes en el Boletín Oficial, la realización y actualización del DNI físico, el trámite del DNI virtual y otras gestiones del Renaper ahora rondarán entre los $ 1000 y los $ 15000, lo que incluye el DNI digital y el DNI al instante. Todas las escalas:

Ejemplar DNI recién nacido de cero a seis meses de edad: sin costo;

de cero a seis meses de edad: sin costo; Primer ejemplar del DNI (carta de ciudadanía y opción de nacionalidad): $ 3000;

(carta de ciudadanía y opción de nacionalidad): $ 3000; Actualización de los 5 a 8 años : $ 3000

: $ 3000 Actualización a los 14 años: $ 3000

$ 3000 Ejemplar nuevo (Actualizaciones posteriores, rectificación de datos, cambio de domicilio, canje de LE o LC por DNI, otros ejemplares de DNI, adopción): $ 3000

(Actualizaciones posteriores, rectificación de datos, cambio de domicilio, canje de LE o LC por DNI, otros ejemplares de DNI, adopción): $ 3000 DNI en el celular (Credencial virtual del DNI para dispositivos móviles inteligentes): $ 1000

(Credencial virtual del DNI para dispositivos móviles inteligentes): $ 1000 Adicional por DNI express : $ 5.000

: $ 5.000 Adicional por DNI en 24 hs (retira en oficina de origen en 24 horas hábiles): $ 10.000

Adicional por DNI al instante (sólo en oficinas habilitadas a tal fin): $ 15.000

En tanto, el DNI extranjero costará $ 6000, mientras que, entre los servicios alternativos al DNI regular, el exprés será de $ 8000, el DNI en 24 horas costará $ 13.000 y el de opción al instante $ 18.000.

Aumenta el pasaporte: ¿cuánto costará ahora?

El Pasaporte también aumentó en línea con la suba del dólar oficial. Ahora, el trámite con entrega regular partirá de los $ 35.000 y, en caso de que se opte por los servicios rápidos, esta tasa aumentará. Toda la escala:

Pasaporte ordinario para argentinos de entrega regular : $ 35.000

: $ 35.000 Arancel adicional por tramitación de pasaporte entrega exprés : $ 35.000 extra, $ 70.000 en total

por tramitación de pasaporte : $ 35.000 extra, Arancel adicional por tramitación de pasaporte de resolución inmediata : $ 90.000 extra, $ 125.000 en total

por tramitación de pasaporte de : $ 90.000 extra, $ 125.000 en total Pasaporte excepcional para extranjeros: $ 35.000

$ 35.000 Documento de viaje para personas apátridas: $ 35.000

$ 35.000 Documento de viaje para personas refugiadas: $ 35.000



$ 35.000 Nuevo pasaporte o documento de viaje solicitado por errores formales de emisión, dentro de los 90 días corridos contados a partir de la fecha de entrega: sin costo

De esta forma, quienes opten por solicitar el trámite exprés o inmediato del Pasaporte deberán abonar $ 35.000 y $ 90.000 adicionales a los $ 35.000 del trámite base, lo que deja a estas gestiones en $ 70.000 y $ 125.000, respectivamente.



Tal como señaló el Ministerio de Interior, "a pesar de la actualización, Argentina continúa siendo uno de los países más económicos de la región y del mundo para la emisión de DNI y Pasaportes, documentos que además cuentan con la duración más extensa".

"Actualizado en dólares a la cotización oficial actual, el precio del DNI pasará a costar u$s 3,60 y el Pasaporte u$s 42. El promedio regional se encuentra en u$s 5,95 para Identificación y u$s 70 para Pasaportes".

La entidad también recordó que "con el DNI argentino se puede viajar sin necesidad de Pasaporte a los siguientes países del MERCOSUR ampliado: Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela".

"Para poder viajar y evitar inconvenientes, es necesario verificar que la documentación sea la última tramitada por el ciudadano y que está en vigencia", añadió.