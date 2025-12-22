El beneficio está respaldado por la ley y debe ser cumplido por los empleadores dentro de los plazos fijados por el Ministerio de Trabajo. (Fuente: Archivo)

Atención retirados y pensionistas: se comunicó un saldo adicional a favor para quienes cumplan este requisito

Diciembre es uno de los meses de mayor gasto para los hogares colombianos. En este contexto, las empleadas domésticas reciben un ingreso adicional obligatorio que busca garantizar sus derechos laborales y mejorar su situación económica a fin de año, tal como lo establece la normativa vigente en el país.

Aunque muchas personas lo desconocen, el personal de servicios domésticos cuenta con protección legal específica en Colombia.

Existen leyes que regulan sus condiciones de trabajo y fijan las obligaciones que deben cumplir los empleadores, especialmente en lo referido al pago de prestaciones sociales durante diciembre.

Qué dice la ley sobre el trabajo doméstico en Colombia

El trabajo doméstico en Colombia está regulado por la Ley 1595 de 2012. En su primer artículo, la normativa establece que la expresión trabajo doméstico designa el trabajo realizado en un hogar o para el mismo, dentro del marco de una relación laboral.

Asimismo, la ley aclara que el término trabajador doméstico incluye tanto a mujeres como a hombres que realizan este tipo de tareas, sin distinción de género, siempre que exista un vínculo laboral con un empleador.

Las empleadas domésticas tienen derecho al pago de la prima de servicios, afiliación a seguridad social y otros beneficios laborales establecidos por ley.

Derechos laborales de las empleadas domésticas

La legislación colombiana reconoce a las empleadas domésticas una serie de derechos laborales fundamentales. Entre ellos se encuentra el pago equivalente a un día laboral sobre el salario mínimo, así como la afiliación y cotización al sistema de salud, pensión y riesgos laborales.

Además, los empleadores deben afiliar a las trabajadoras a una caja de compensación familiar, lo que les permite acceder a subsidios y beneficios en áreas como recreación, vivienda, educación y turismo. También tienen derecho a cesantías, dotación de indumentaria y auxilio de transporte, salvo en el caso de las trabajadoras internas.

El pago obligatorio de la prima en diciembre

La ley colombiana establece que los empleadores deben pagar la prima de servicios a quienes trabajan en el servicio doméstico. El Ministerio del Trabajo explica que esta prestación social equivale a 30 días de salario por año trabajado.

El pago debe realizarse en dos desembolsos: uno a mitad de año, con fecha límite el 30 de junio, y otro en diciembre, que debe abonarse a más tardar durante los primeros 20 días del mes. Este pago se reconoce por el semestre completo trabajado o de manera proporcional al tiempo laborado.

Qué establece la Ley 1788 de 2016 sobre la prima

La Ley 1788 de 2016 tuvo como objetivo garantizar el acceso universal al derecho al pago de la prima de servicios para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Esta norma modificó el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo.

Con este cambio, la prima de servicios se extendió formalmente a las empleadas domésticas, choferes de servicio familiar, trabajadores por días, trabajadores de fincas y, en general, a quienes cumplan las condiciones de empleado dependiente establecidas por la ley.

Cómo se calcula la prima de las empleadas domésticas

Para evitar confusiones, el Ministerio del Trabajo detalla la fórmula para calcular el pago de la prima. El procedimiento consiste en multiplicar el salario base por los días laborados y dividir el resultado entre 360.

Si la persona trabajó menos días, el cálculo debe realizarse con base en el número de jornadas efectivamente completadas. El valor final se divide en dos pagos anuales, correspondientes a junio y diciembre.

La prima de servicios corresponde a 30 días de salario por año y debe pagarse en dos desembolsos: en junio y en diciembre.

Ejemplos del cálculo de la prima

En el caso de una persona que gana un salario mínimo mensual, el cálculo incluye el salario base y el auxilio de transporte. Ese monto se divide entre 360 y se reparte en dos pagos semestrales, lo que da derecho a recibir una prima anual proporcional al tiempo trabajado.

Para quienes trabajan por días, el cálculo se ajusta según la cantidad de jornadas semanales. Por ejemplo, si una persona labora un día a la semana, el salario diario se multiplica por 4,33 semanas para obtener el ingreso mensual. A partir de ese monto se aplica la fórmula correspondiente para determinar la prima.

¿Cuánto cobran las empleadas domésticas en marzo?

Las trabajadoras domésticas que prestan servicios a tiempo completo y no residen en su lugar de trabajo deben percibir un salario total de 1.623.500 pesos. Este monto incluye tanto el salario base como el auxilio de transporte, que fue fijado en 200.000 pesos.

El ajuste salarial del 9,5% se estableció a partir del aumento del salario mínimo, vital y móvil, garantizando una mejora en las condiciones laborales de este sector.

Además del salario mensual, los empleadores deben cumplir con ciertas obligaciones adicionales, como: