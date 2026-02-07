La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó las nuevas escalas del Monotributo para el 2026, que entraron en vigencia el 1° de febrero. La actualización aplicada por ARCA modifica tanto los valores de las cuotas mensuales para cada una de las categorías del Monotributo como así también los topes de facturación anual. En este sentido, una categoría deberá abonar desde el segundo mes una cuota superior a $ 92.000. Dentro de la nueva escala de valores para el Monotributo, la Categoría E pasará a pagar a partir del mes de febrero un total de $ 92.568,35. Dicho valor se alcanza por el componente impositivo, la obra social y los aportes jubilatorios. Según informó la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) la escala de valores vigente para el Monotributo quedó establecida de la siguiente manera: ARCA difundió los valores actualizados que regirán desde febrero de 2026 Por su parte, la actualización responde a la evolución del Índice de Precios al Consumidor registrada durante el segundo semestre del año y el mecanismo de ajuste automático traslada esa variación a todo el esquema del Monotributo. Como cada período semestral, los contribuyentes deben revisar su situación y realizar la recategorización del Monotributo en caso que corresponda. Asimismo, el cambio de categoría deberán realizarla aquellas personas que superen los topes de facturación establecidos para la categoría asignada o que registren modificaciones en el tipo de actividad. El trámite para hacer la recategorización se gestiona desde el Portal Monotributo y se deben seguir las siguientes indicaciones: