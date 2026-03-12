La jubilación mínima en Argentina actualizará su monto en abril según el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos a la acreditación. Con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), en el que se proyecta una inflación de 2,7% para el mes de marzo, se puede calcular de cuánto será el aumento de la jubilación mínima antes de que el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) publique el número inflación exacto este jueves a las 16 horas. Según un cálculo estimativo, tomando como parámetro el 2,7% que estimó el REM, el aumento a los jubilados sumado al bono de $70.000 podría rondar los siguientes números: Cabe destacar que esto son cálculos estimativos y que a partir del anuncio del INDEC a las 16 horas, se sabrá con exactitud el porcentaje de la inflación de febrero y, en consecuencia, el cálculo de los haberes de los adultos mayores para abril. ANSES publicó la fecha de cobro de marzo: