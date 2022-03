Atentado a la embajada de Israel: "Este ataque fue al corazón del pueblo argentino"

"Este atentado no sólo fue contra la embajada de Israel sino también contra el corazón del pueblo argentino". Con la voz quebrada y una mirada de mucha tristeza la embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen, trata de rendir su homenaje a las víctimas del ataque terrorista que sacudió hace 30 años a la Embajada de Israel en Buenos Aires.

Hoy se cumplen exactamente 30 años de aquel día en que estalló una bomba en la esquina de Suipacha y Arroyo, en la sede diplomática de Israel que se llevó la vida de 29 personas y hubo más de 242 heridos.

Ronen no estaba en la Argentina cuando ocurrió ese trágico atentado pero recuerda el momento como si hubiese estado allí presente. A 30 años de ese ataque aún no hay ni un solo culpable ni un preso por ello. Pero la embajadora Ronen no baja los brazos: "Nunca nos vamos a cansar de pedir justicia", expresó la diplomática Israelí en diálogo con El Cronista. Hoy habrá un homenaje especial en el lugar del atentado con altas autoridades de Israel, con todo el arco político argentino y la comunidad judía a pleno.

-¿Qué puede decir a 30 años del ataque terrorista a la embajada de Israel en Argentina y el hecho de que aún no haya detenidos por ello?

-El hecho de que no haya justicia hasta ahora y que no haya ningún culpable no implica que no lo haya. Sabemos que los culpables tienen un nombre que es Hezbollah y un apellido que es Irán . El hecho de que no haya un preso aun por este atentado terrorista nos llena de tristeza pero no me hace parar en mi constante pedido para que se haga justicia.

-¿Por qué cree que falló la justicia argentina en la búsqueda de laverdad de este atentado?

-La Corte Suprema escribió que el responsable de este atentado es Hezbollah y todos sabemos que detrás de ellos está Irán.

-¿Cree que aun hay posibilidades de que se haga justicia y se encuentre a los criminales?

-Hay un dicho muy famoso que dice que lo ultimo en morir es la esperanza. Yo sigo esperando justicia aquí para las víctimas y sus familiares. Y estoy segura de que no soy la única. Todos los ciudadanos argentinos e israelíes esperan lo mismo: justicia.

Este atentado no fue contra le embajada de Israel sino también contra el corazón del pueblo argentino. No sólo eso. Dos años más tarde hubo otro atentado, el de la sede de la AMIA y también detrás de ese atentado estuvo Hezbollah y detrás de ellos Irán.

-¿Qué le diría a los familiares de las víctimas del atentado?